El Legacy Patch que lució Messi lo llevarán los jugadores con 5 Mundiales. ¿Y Memo Ochoa?

El Legacy Patch (Parche de Legado) es un distintivo especial introducido por la FIFA para la Copa Mundial 2026, diseñado para honrar a los futbolistas que han formado parte de cinco o más convocatorias a Copas del Mundo. Este parche se coloca en la manga de la camiseta, justo debajo del logo oficial del torneo, y cuenta con un borde dorado, la silueta de un jugador, la bandera del país correspondiente y una leyenda distintiva. ¿Qué otros jugadores lo portan?

Además de Lionel Messi, otros jugadores que cumplen con el criterio de haber sido convocados a al menos cinco ediciones mundialistas y que han sido identificados con este parche incluyen al portugués Cristiano Ronaldo, al portero alemán Manuel Neuer, al mediocampista croata Luka Modric y al defensa japonés Yuto Nagatomo.

Messi, con el parche de legado debajo del logo del Mundial 2026. Reuters

¿Por qué Guillermo Ochoa no lo trae?

Aunque GuillermoOchoa cumple perfectamente con el requisito para portar el parche —al estar en su sexta Copa del Mundo—, se le vio sin él durante el partido inaugural de México contra Sudáfrica.

La razón principal es que, en ese encuentro, Ochoa no fue parte del once titular. Al no tener minutos en el campo y permanecer en el banquillo de suplentes, no portó la indumentaria de juego que incluye estos parches conmemorativos, los cuales suelen ser parte específica del uniforme de los futbolistas que tienen actividad.

Memo Ochoa espera jugar en el Mundial 2026. Reuters

Dado que el parche es una distinción de "legado" para los jugadores presentes en el torneo, su ausencia en el campo durante ese partido específico explica por qué no se le vio portándolo en ese momento.

El Legacy Patch se basa estrictamente en las convocatorias (haber sido llamado al torneo) y no en los minutos jugados.