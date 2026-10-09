Reconocen a Kang In Lee como el jugador “Cinco estrellas” de septiembre

Se realiza de manera interna, sólo para jugadores del Atlético de Madrid, sin embargo lo más importante es que la elección la hacen los aficionados del club.

Por ello, para el mes de septiembre los hinchas de los Colchoneros decidieron destacar el papel que ha tenido el jugador coreano Kang In Lee como el Jugador Cinco Estrellas.

Para entregarle uno de los trofeos, fue el mexicano Obed Vargas el designado para darle al reconocimiento en la cancha de entrenamiento del Atlético de Madrid.

Para mí es muy especial. Es la primera vez que recibo este premio y estoy muy contento por el trofeo, pero también por el trabajo que hemos hecho. Yo creo que gracias a mis compañeros por el trabajo que hemos hecho juntos, pues he tenido la suerte de ganarlo”, comentó Kang In Lee.

Otros de los jugadores que han recibido el reconocimiento de la marca cervecera durante este año son Antoine Griezmann en marzo, Julián Álvarez en abril y Pablo Barrios en agosto del presente año.

Kang In Lee fue fichaje en la presente temporada por la directiva del Atlético, proveniente del Paris Saint Germain, donde militó desde 2023 y previamente, había defendida las jersey del Mallorca y Valencia.

“Bueno, la verdad es que la adaptación ha sido bastante rápida gracias a mis compañeros y a todo el equipo porque ellos son gente que me ha ayudado muchísimo en poder adaptarlo más rápido posible.

“Yo creo que estoy en el momento que sigo adaptándome, yo creo que podemos mejorar, que yo mismo puedo mejorar, que yo creo que poco a poco será mejor”, dijo.