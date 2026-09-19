Lección aprendida. Matías Almeyda habló sobre la disposición de César Garza

No sólo destacó su desempeño durante el juego ante Cruz Azul, Matías Almeyda, Director Técnico de Rayados de Monterrey, resaltó la actitud de César Garza, el regiomontano que anotó el gol de este noche para derrotar al Campeón del futbol mexicano.

Para el estratega de Rayados, César tuvo la paciencia necesaria para entrenar con excelente actitud y prepararse lo suficiente como para hacer un excelente papel cuando se le requirió.

Creo que fue una buena medida contra un equipo que lo hace bien y una estrategia que funcionó. Y cuando un jugador como César, que creo que es un ejemplo de lo que pretendemos. Un muchacho que desde el día uno se entrena de una forma espectacular, que le ha tocado quedar fuera, le tocó participar poco. Yo le decía que se preparara, que ya le iba a llegar su momento y creo que lo aprovechó muy bien”, mencionó el “Pelado” Almeyda.

El resultado 1-0 del juego contra La Máquina tuvo mayor relevancia porque Rayados acumulaba una racha de tres juegos sin ganar en el torneo de Liga. Pese a que había llegado a la Final de la Leagues Cup, no lograron un buen desempeño en el Clásico Regio ante Tigres.

“Así que estoy feliz por él (César Garza), por el triunfo, por la afición. Fue un buen partido, el primer tiempo fue muy bueno y el segundo se hizo un poquito más parejo, pero el ganar siempre nos da felicidad”, dijo.

Rayados logró ubicarse en zona de clasificación, séptimo lugar de la tabla general con 7 puntos. Y su próximo compromiso será visitar a los Potros de Hierro del Atlante.