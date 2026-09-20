“Me dueles, México”: La pentatleta Catherine Mayran Oliver denuncia agresión física en la CDMX

La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de una agresión física e intento de asalto mientras realizaba sus entrenamientos habituales en la Ciudad de México, encendiendo las alarmas sobre la seguridad de las mujeres en los espacios públicos del país.

El forcejeo y los detalles del ataque en el Bosque de El Ocotal

Los hechos denunciados ocurrieron la mañana del jueves 17 de septiembre, alrededor de las 6:40 horas, en las inmediaciones del Bosque de El Ocotal, una zona boscosa localizada en los límites de la alcaldía Cuajimalpa y el Estado de México. Mientras la atleta llevaba a cabo su sesión de carrera matutina, un hombre desconocido de entre 35 y 40 años la abordó de forma sorpresiva e intentó retenerla a la fuerza.

Gracias a su excelente condición física y su rápida capacidad de reacción, Catherine Mayran Oliver logró zafarse del agresor tras un intenso forcejeo y ponerse a salvo. Aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores, la deportista compartió imágenes en sus cuentas oficiales que muestran las huellas físicas de la agresión, incluyendo raspones y moretones leves producto del ataque.

Con la contundente frase "Me dueles, México", la pentatleta lamentó profundamente la vulnerabilidad y desprotección que sufren las mujeres en el país al intentar ejercitarse de manera libre al aire libre.

Las autoridades de la CDMX toman cartas en el asunto

Derivado de la enorme difusión y la indignación que provocó su testimonio en las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado informando que su Unidad Especializada de Género ya se puso en contacto directo con la afectada. Las autoridades capitalinas ya se encuentran brindando el acompañamiento legal y psicológico correspondiente a la deportista para presentar la denuncia formal y dar con el paradero del responsable.

Catherine Mayran Oliver viene de consolidar el mejor año de su trayectoria profesional tras colgarse tres medallas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (un oro en relevos mixtos y dos platas en las modalidades individual y femenil por equipos), por lo que la comunidad atlética nacional e internacional ha exigido justicia inmediata para salvaguardar la integridad de una de sus máximas representantes olímpicas.