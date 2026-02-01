LeBron James eterno All Star: a los 41 años vuelve al Juego de Estrellas y rompe otro récord en la NBA

LeBron James volvió a desafiar al tiempo. A los 41 años, el alero de los Lakers fue seleccionado al Juego de Estrellas de la NBA por vigésima segunda ocasión, un récord histórico en la liga, al encabezar la lista de jugadores de reserva anunciada el domingo.

La NBA dio a conocer a los 14 suplentes que participarán en el Juego de Estrellas, programado para el 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles. Los jugadores fueron elegidos mediante votación de los entrenadores, luego de que el mes pasado se revelaran los 10 titulares.

En la Conferencia Este, los reservas seleccionados fueron Scottie Barnes, Jalen Duren, Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Norman Powell, Pascal Siakam y Karl-Anthony Towns. Se unirán a los titulares Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham y Tyrese Maxey.

En el Oeste, James lidera un grupo integrado por Deni Avdija, Devin Booker, Kevin Durant, Anthony Edwards, Chet Holmgren y Jamal Murray, quienes complementarán a los titulares Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama.

James amplió su propio récord con su 22ª aparición en un Juego de Estrellas. Avdija, Duren, Holmgren, Johnson, Murray y Powell fueron convocados por primera vez.

Esta temporada James promedia 21.9 puntos por encuentro, cinco rebotes y seis asistencia.

Estados Unidos vs. Resto del mundo

El encuentro de este año no utilizará el formato tradicional de Este contra Oeste. Las 24 estrellas se dividirán en tres equipos de ocho jugadores para un torneo todos contra todos bajo el concepto Estados Unidos contra el Mundo. Habrá dos equipos de jugadores estadunidenses y uno de internacionales, integrado por Avdija de Israel, Antetokounmpo de Grecia, Doncic de Eslovenia, Gilgeous-Alexander de Canadá, Jokic de Serbia, Murray de Canadá, Siakam de Camerún y Wembanyama de Francia.

Entre los jugadores que no fueron seleccionados tras haber participado el año pasado destacan Anthony Davis, Damian Lillard, Jayson Tatum, Kyrie Irving y Trae Young. Otros desaires señalados incluyen a Evan Mobley, Alperen Sengun, Kawhi Leonard, Michael Porter Jr. y Derrick White.

El Juego de Estrellas se celebrará por primera vez en el Intuit Dome, la nueva casa de los Clippers de Los Ángeles, inaugurada en 2024. La ciudad no albergaba el Fin de Semana de las Estrellas desde 2018.