Una estrella se apaga en la NBA y se perderá el próximo All Star Game

Giannis Antetokounmpo fue quien informó que le aguardaba un largo periodo de alejado de las duelas, luego de que una distensión en la pantorrilla derecha lo obligó a parar hasta seis semanas, poniendo final a su deseo por encabezar a la Conferencia del Este en la próxima edición del All Star Game.

Antetokounmpo confirmó la gravedad de la lesión luego de la derrota de los Bucks ante los Nuggets. El delantero griego fue el que más votos tuvo de los aficionados con tres millones 218 mil 398; únicamente se vio superado por el esloveno Luka Doncic, el guardia de Lakers recibió tres millones 402 mil 967 votos.

“Después de la resonancia el sábado, probablemente me dirán que me rompí algo en la pantorrilla y me darán un protocolo de cuatro a seis semanas fuera. Después de eso, voy a trabajar duro para volver probablemente a finales de febrero o principios de marzo. Espero que el equipo al menos llegue al Play-In o a los playoffs”, explicó Antetokounmpo.

El coach Doc Rivers admitió que notó al delantero con una molestia en la pierna durante la segunda mitad: “Personalmente, pensé que la estaba cuidando la mayor parte del segundo tiempo. Pregunté al staff cinco veces diferentes. No me gustaba lo que veía con mis ojos. Giannis fue desafiante y quiso quedarse en duela”.

Esta no es la primera vez que Antetokounmpo sufre esta lesión en la misma pantorrilla; anteriormente se perdió ocho partidos esta temporada por el mismo problema. La resonancia magnética a la que será sometido arrojará la gravedad de la lesión en esta ocasión.

Los Bucks, con récord de 18-26, atraviesan una campaña complicada y ocupan posiciones fuera de los puestos directos de playoffs en el Este. La ausencia prolongada de su estrella agrava la situación del equipo, que ya lidia con inconsistencia defensiva y ofensiva.

Además, el viernes se reportó que las conversaciones entre Antetokounmpo y la organización sobre su futuro en Milwaukee se han intensificado recientemente, alimentando especulaciones sobre un posible cambio de aire si el proyecto no despega en el corto plazo.La baja de Giannis representa un golpe significativo para el All-Star Game, para el que estaba confirmado como titular por décima ocasión consecutiva. La NBA deberá nombrar un reemplazo en los próximos días, mientras el dos veces MVP se enfoca en su recuperación para intentar regresar antes de que termine la temporada regular.