Otro más que se va del América

Otro de los refuerzos que se torcieron en el rumbo fue Javairo Dilrosun, quien a pesar de no ser contemplado en el club desde hace un semestre, se despidió de forma oficial como americanista.

Y para honrarse a sí mismo y de una etapa que muchos aficionados quieren olvidar con él, Javairo se atrevió a subir un vídeo con las jugadas que desde su perspectiva fueron las mejores que hizo con el América.

De Javairo sólo quedarán imágenes que se esfumarán con el tiempo. Quizá sólo se recordará el primer gol que hizo recién que aterrizó en México. Una escapada por derecha ante los Tigres a una velocidad tridimensional en la que dejó atrás a dos jugadores, hizo una bicicleta y anguló el tiro. En ese momento la ilusión afloró en las gradas, pero poco a poco se percibieron de que no era más que un jugador sin rendimiento.

Javairo pasó así casi dos años en el América, entre la mediocridad y el anonimato, muchas veces banca y sin ser un jugador con ganas de cambiar. Cuando ingresaba era con la esperanza de que ayudara al equipo a resolver un partido cuesta arriba y obviamente no cambió nada con él.

¿DESDE CUÁNDO NO JUEGA DILROSUN?

Javairo Dilrosun, un neerlandés que llegó con gran cartel al México y que en su recibimiento abarrotó el aeropuerto de la Ciudad de México, pasó sin triunfar y con muchos problemas en el América, algo similar, aunque con más tiempo, a lo de Saint-Maximin.

Arribó en febrero de 2024 como uno de los fichajes más interesantes de los últimos tiempos. Sus primeras actuaciones fueron ascendentes, pero pronto se dio de topes con las realidad. Su último juego en el América fue en julio de 2025, durante la Leagues Cup, después de eso fue prestado a Los Ángeles FC en donde participó en seis partidos. También en Estados Unidos se dieron cuenta de que era un jugador inestable y lo regresaron.

El América, que pagó 4.5 millones de dólares, tuvo que esperar a que este 1 de febrero se acabaran los dos años de contrato y por fin se pudo deshacer de él.

LOS POBRES NÚMEROS DE DILROSUN