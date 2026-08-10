Partidos, días y horarios de la decisiva Jornada 3 en Leagues Cup 2026

Los últimos partidos de la Leagues Cup 2026, correspondientes a la Fase Liga, se disputarán entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto, de los cuales únicamente 4 se transmitirán por TV Abierta; conoce todos los detalles sobre partidos, días y horarios de cada uno de los compromisos que buscan a los 8 mejores del torneo binacional rumbo a los Cuartos de Final.

Un total de 10 equipos de Liga MX se encuentran eliminados y sin posibilidad alguna de avanzar hacia los Cuartos de Final, mientras que 16 de los 18 conjuntos de la MLS siguen con vida en el torneo que históricamente les pertenece, ya que se han consagrado en cada una de las ediciones oficiales disputadas.

Estos son los detalles de cada uno de los partidos, correspondientes a la Jornada 3, que se llevarán a cabo:

Martes 11 de agosto

17:30 horas / Pachuca Vs Charlotte FC – Apple TV.

17:30 horas / Pumas Vs Columbus Crew – Apple TV.

18:00 horas / Atlas Vs Cincinnati FC – Apple TV.

18:30 horas / Atlante Vs Minnesota United – Apple TV.

19:30 horas / FC Juárez Vs Real Salt Lake – Apple TV.

20:00 horas / Tigres Vs Vancouver Whitecaps – Imagen TV, canal 3.1.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Tigres ha empatado sus primeros dos partidos para imponerse en tanda de penales y sumar el punto extra. Reuters

Miércoles 12 de agosto

17:30 horas / León Vs Inter Miami – Apple TV.

17:30 horas / Atlético San Luis Vs Orlando City – Apple TV.

18:00 horas / Monterrey Vs Nashville – Imagen TV, canal 3.1

20:00 horas / Toluca Vs FC Dallas – Imagen TV, canal 3.1

20:15 horas / Puebla Vs San Diego FC – Apple TV.

20:30 horas / Querétaro Vs LAFC – Apple TV.

20:30 horas / Chivas Vs Seattle Sounders – Apple TV.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Tras la revelación del calendario oficial, el Estadio Nemesio Diez es el único con 2 partidos en la Leagues Cup 2026. Mexsport

Jueves 13 de agosto

17:00 horas / Santos Vs Philadelphia Union – Apple TV.

17:30 horas / Necaxa Vs New York FC – Apple TV.

18:30 horas / América Vs Austin FC – Apple TV.

19:00 horas / Cruz Azul Vs Chicago Fire - Apple TV.

20:30 horas / Xolos Vs Portland Timbers – Imagen TV, canal 3.1

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Gilberto Mora podría descansar en el último partido de Xolos en la Leagues Cup 2026, ya que los fronterizos están eliminados. Mexsport

BFG