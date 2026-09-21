¡Se escuchó todo! Revelan los audios del VAR tras la polémica del Atlético vs Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros exhibió los audios del VAR del caliente duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid, en una publicación que buscó aclarar dos de las acciones que encendieron la polémica en el estadio Metropolitano. Las conversaciones reveladas explicaron la actuación del silbante Miguel Ángel Ortiz Arias, quien revisó una entrada de Cristian ‘Cuti’ Romero sobre Jude Bellingham y más tarde cambió de amarilla a roja la sanción sobre Dean Huijsen.

La primera acción se presentó en el minuto 39, cuando el cuadro blanco reclamó una expulsión para ‘Cuti’ Romero. Sin embargo, desde el VAR le advirtieron al árbitro que la revisión no era para valorar una roja directa, sino por una confusión de identidad, ya que inicialmente se había amonestado a Bellingham.

En los audios, el responsable del VAR, Daniel Jesús Trujillo, le recomendó a Ortiz Arias revisar la jugada por un posible error. Tras observar la repetición, la conclusión fue que el jugador del Atlético fue quien pisó al futbolista del Real Madrid, mientras que el inglés había alcanzado a tocar el balón. El central anuló la tarjeta para Bellingham y amonestó a Romero.

El VAR cambió la amarilla por roja a Huijsen

La segunda jugada que desató la discusión llegó en el minuto 51. Ortiz Arias había señalado penalti por el sujetón de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone y, de inicio, mostró tarjeta amarilla. No obstante, nuevamente intervino el VAR para sugerir una revisión por una posible roja por DOGSO, al considerar que se había frenado una oportunidad manifiesta de gol sin disputa real por la pelota.

Durante la revisión, el árbitro pidió una toma más abierta para comprobar la ubicación de Thibaut Courtois y determinar si el guardameta tenía posibilidad de intervenir. Después de observar la acción, concluyó que el portero no estaba a distancia de llegar y que Huijsen sujetó al atacante sin pelear el balón. Con esa valoración, corrigió su decisión inicial, mantuvo el penalti y expulsó al defensor del Real Madrid.

La publicación de los audios dejó clara la interpretación arbitral sobre dos de las acciones más discutidas del derbi y explicó por qué una terminó únicamente con amarilla para Romero, mientras que la otra derivó en la expulsión de Huijsen.