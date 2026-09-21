Alerta en Río de Janeiro: NFL mantiene partido del domingo en Maracaná pese a críticas por el césped

La NFL confirmó que el histórico enfrentamiento correspondiente a la Semana 3 de la temporada regular entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens se disputará sin modificaciones el próximo domingo 27 de septiembre en el Estadio Maracaná, a pesar de las crecientes dudas internacionales sobre el grave deterioro del terreno de juego.

El esperado encuentro marcará el primer partido en la historia de la liga organizado en la ciudad de Río de Janeiro. Sin embargo, la antesala de este magno evento deportivo ha estado ensombrecida por las duras críticas emitidas por las figuras del Flamengo —club que disputa de forma habitual sus compromisos locales en dicho escenario— respecto a las deplorables condiciones del césped.

El mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta advirtió recientemente que "el campo sigue empeorando" y que "cada vez resulta más difícil controlar el balón". Por su parte, el guardameta Agustín Rossi fue tajante al señalar la gravedad del asunto: "Es increíble que estemos jugando en una cancha así; ambas áreas están en pésimo estado y hay baches por todas partes". Pese a su molestia, Rossi confió en que la intervención técnica para el espectáculo de la NFL ayude a mejorar la superficie de manera definitiva.

Frente a este panorama adverso, la liga se mostró tranquila. Un portavoz de la organización aseguró que esperan con entusiasmo el duelo del domingo en Río y remarcó que se cuenta con un plan integral para garantizar una superficie de máxima calidad. El equipo de operaciones especiales de la NFL asumió el control total de la cancha este mismo lunes tras concluir la jornada de fútbol brasileño.

La Liga está enfocada en el juego del domingo en Río”, comentó un vocero de la NFL citado por The Athletic. “Como en todos los juegos internacionales, tenemos un plan para asegurarnos de contar con una superficie de juego de alta calidad”.

Franquicias de la NFL confían en el reacondicionamiento

En las filas de Dallas, escuadra designada como el equipo local, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer le restó importancia al debate mediático. Tras sostener reuniones con el área de operaciones del club y los supervisores de la liga, el técnico afirmó: "De mi parte, no tengo preocupación alguna".

A su vez, el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, señaló que monitorean la evolución de los trabajos de emergencia. El mandatario destacó que la seguridad física de los deportistas y la calidad del terreno son prioridades compartidas por las franquicias y el comisionado Roger Goodell.

Las controversias por el césped no son una novedad en la expansión sudamericana. Durante la temporada 2024, los jugadores de los Green Bay Packers y Philadelphia Eagles manifestaron su malestar por la falta de tracción en la Arena Corinthians de São Paulo. Esto obligó a la NFL a inyectar inversiones adicionales para el reacondicionamiento de sedes concebidas originalmente para el futbol tradicional.