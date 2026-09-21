Raúl Jiménez muestra su recuperación tras la lesión que sufrió: “Un día a la vez”

El delantero mexicano Raúl Jiménez continúa su proceso de recuperación tras confirmarse la lesión que lo marginó del último compromiso del Wolverhampton Wanderers F.C. ante el West Bromwich Albion, correspondiente a la actividad de la EFL Championship (Segunda División de Inglaterra). A través de sus redes sociales, el atacante mostró los primeros detalles de su rehabilitación con miras a regresar a las canchas a la brevedad.

Raúl Jiménez sigue en recuperación Captura de pantalla

El estado físico del delantero mexicano

Jiménez publicó imágenes en sus historias de Instagram donde se observa su pierna izquierda inmovilizada mediante un sujetador ortopédico, diseñado para prevenir movimientos bruscos que puedan comprometer la zona afectada. El futbolista acompañó las fotos con los mensajes "Tiempo de recuperación" y "Un día a la vez", reflejando una postura optimista ante los tiempos médicos.

Jiménez aprovechará la pausa por fecha FIFA para recuperarse al cien por ciento Captura de pantalla

Reporte del cuerpo técnico de los Wolves

A pesar de que el periodista británico Tom Gibson difundió un vídeo en redes sociales donde se apreciaba al hidalguense caminando con muletas en las inmediaciones del Molineux Stadium, el panorama es favorable. El director técnico de los Wolves, Cesar Peixoto, emitió declaraciones para tranquilidad del entorno del club y de la Selección Nacional:

Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros".

El cuerpo médico del Wolverhampton aprovechará la pausa en las ligas locales debido a la próxima Fecha FIFA para intensificar las terapias físicas del jugador, evitando acelerar los plazos de forma contraproducente.

Ausencia en la Selección Mexicana de Rafael Márquez

Este inconveniente físico alteró los planes del combinado nacional. Raúl Jiménez quedó descartado de la convocatoria de la Selección Mexicana, perdiéndose el arranque de la gestión de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. El atacante de Tepeji del Río no tendrá participación en la próxima serie de partidos internacionales donde México se medirá ante sus similares de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.