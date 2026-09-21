¡Novak Djokovic regresa al China Open tras 11 años de ausencia!

Después de su participación en el US Open 2026 el tenista serbio, Novak Djokovic, regresa al escenario del China Open 2026 tras 11 años de ausencia en este torneo. El atleta de 39 años desde el año 2009 hasta el 2015 se consagró como el máximo campeón histórico de la competición, con 6 títulos, y mantiene una racha de 29 victorias.

Djokovic no tuvo su mejor desempeño el pasado agosto al ser eliminado en la primera ronda del US Open, situación que el serbio no había vuelto a experimentar desde hace 20 años cuando en el Australian Open 2006 le ocurrió lo mismo. De modo que provocó que al término del último Grand Slam de la temporada perdiera su lugar del top 10 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ahora ocupando el duodécimo lugar.

Cartel de lujo en Pekín: Sinner y Zverev entran en acción

A pesar del momento complicado que vivió el tenista serbio en su última competencia, Djokovic se ha mostrado entusiasmado por su regreso al ATP 500 de Beijing. No obstante, el camino al título no será fácil debido a las estrellas que se apuntaron al certámen:

Jannik Sinner: Número uno del mundo y actual campeón defensor en Pekín.

Alexander Zverev: Campeón de dos Grand Slams en 2026 - Roland Garros y US Open .

Estado actual de Sinner y Djokovic

Sinner este año defenderá su título después de la pausa que se vio obligado a poner por cuestiones de salud, sin embargo, se especula si el número uno del mundo está físicamente listo para volver a competir.

Asimismo, Djokovic manifestó al final del encuentro contra Mariano Navone que viene arrastrando con problemas físicos en casi todos los partidos del año. Así pues, se espera que el China Open sea excepción, logré tener un mejor rendimiento que el que ha tenido en los últimos meses y existe la pregunta de si el serbio logrará extender su racha de victorias en el ATP 500 de Beijing.

Novak Djokovic, Jannik Sinner y Alexander Zverev encabezan el cuadro principal del ATP 500 de Beijing 2026. @DjokerNole

¿Cuándo empieza el China Open y dónde se juega?

El ATP 500 de Beijing se llevará a cabo del 30 de septiembre al 6 de octubre en Pekín, China.