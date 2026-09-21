Oficial: La F1 confirma recorte de distancia en las carreras a partir de 2027

Los aficionados de la Fórmula 1 notarán un cambio importante en las carreras de la temporada 2027 luego de que la Comisión de la F1 anunció este lunes que, tras los rumores, se aprobaba oficialmente la reducción de la distancia de los grandes premios desde el 2027.

A través de un comunicado de prensa se confirmó que la distancia total de los Grandes Premios se reducirá de los 305 km habituales a 290 km a partir de la temporada 2027, esto se traducirá entre dos y tres vueltas de competencia.

La medida ya había sido propuesta por las propias escuderías para el 2027 como una forma de evitar un aumento en el tope de gastos. La necesidad de darle mayor prioridad al motor de combustión para el próximo año otorgando el 60 por ciento del total de la energía contra el 40 por ciento del sistema eléctrico, hubiera llevado a un rediseño de los coches actuales para ajustar un nuevo tanque de combustible.

Como los equipos ya habían diseñado sus chasis respetando las especificaciones de las unidades de potencia de 2026, esto hubiera llevado a un rediseño. Reducir el recorrido total a 290 km fue la solución aprobada para salvaguardar los presupuestos.

Lo que sí podrán modificar los equipos para el 2027 serán las cajas de cambios ya que se le permitirá a los fabricantes el libre desarrollo.

Eliminación del límite de tres horas

Adicionalmente, el organismo rector anunció modificaciones al reglamento deportivo para proteger la experiencia de los aficionados ante banderas rojas o inclemencias del tiempo.

La Comisión de la F1 de la FIA eliminó la restricción que marcaba tres horas como el límite global para la duración de una carrera. Lo que no se modifica es el máximo de dos horas de carrera efectiva.

Además, se establecerá una hora límite estricta para finalizar las actividades en pista en caso de suspensiones.