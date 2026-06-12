Faitelson califica de "tribuna fresa" al público que asistió a la inauguración del Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 inició el jueves en el Estadio Ciudad de México con la victoria de México sobre Sudáfrica, con un escenario completamente lleno, esto mientras afuera había conflicto entre la policía y grupos de manifestantes.

Sin embargo, esa no ha sido la única polémica que ha rodeado al partido inaugural. Desde que la FIFA lanzó a la venta los boletos para el Mundial se ha criticado el alto costo que los aficionados han tenido que pagar para poder acceder al que, hasta ahora, es la Copa del Mundo más cara de toda la historia en cuanto a las entradas.

Mientras que originalmente se habían prometido entradas desde 60 dólares y hasta 1,500 dólares como las más caras en el proyecto original, la realidad es que este último costo resultó casi el promedio de los asientos iniciales para el primer encuentro del evento alcanzando en la reventa valores de hasta 300 mil pesos.

Varios comentaristas señalaron que esta situación hacía que el Mundial se viera reducido a un grupo de personas que no son los habituales asistentes al futbol, sino aquellos que buscan comprar experiencias para reflejarlas en redes sociales.

Con un salario mínimo mensual en México de 9,451.29 pesos al mes, un trabajador necesitaría más de tres meses para poder adquirir las entradas que se pusieron a la venta.

Julian Quiñones considera que México aún debe fortalecerse de cara a sus dos partidos restantes. AFP

Faitelson critica al público en el partido

Algunas imágenes del público dentro del Estadio Ciudad de México mostraban a algunos aficionados que preferían tomarse un video reaccionando al gol de Quiñones o al de Raúl Jiménez en lugar de disfrutar la acción, además de otros influencers que, en el pasado, habían criticado el futbol.

Ante esto, el comentarista de TUDN, David Faitelson, lanzó una crítica ante la forma en que el público tradicional fue apartado del Mundial.

“Los aficionados que fueron ayer al Estadio Ciudad de México no son los mismos que asisten regularmente a los juegos de América o de Cruz Azul. Los altos precios de los boletos transformaron el escenario del antiguo Azteca en una “tribuna fresa”, dijo en su cuenta de X.

Mientras que los dos partidos de México en el Estadio Ciudad de México están completamente llenos, el encuentro entre Corea del Sur contra Chequia del martes por la noche evidenció que, al menos algunos lugares no se vendieron como había prometido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.