Pantalla de 500 metros en CDMX transmitirá todos los partidos del Mundial 2026

El anuncio más potente rumbo al Mundial ya tiene sede, dimensiones y reglas claras: el Zócalo capitalino contará con una pantalla de 500 metros cuadrados para el FIFA Fan Festival, donde se transmitirán todos los partidos durante los 39 días que dure la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La entrada será gratuita y no habrá venta de alcohol, en una apuesta por un ambiente completamente familiar en el corazón de la ciudad.

El Zócalo se convertirá así en el punto de reunión masivo para vivir cada gol, cada himno y cada emoción en pleno Centro Histórico, con miles de aficionados siguiendo la fiesta mundialista desde la plaza más emblemática del país.

Con ese anuncio como estandarte, este martes se celebró la cuenta regresiva de los últimos 100 días en la terraza del Museo Kaluz. A un costado de la Alameda Central, el recinto cambió el silencio habitual de galería por camisetas, fotografías mundialistas e invitados especiales que marcaron el arranque simbólico del tramo final hacia la justa.

Pero la fiesta no se limitará a las transmisiones. También se alista una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, con intérpretes como Alejandro Fernández, Carín León y Timbiriche, entre muchos otros más que pondrán ritmo a la celebración mundialista y ampliarán la experiencia más allá de la cancha.

A 100 días de que el balón vuelva a rodar con México como protagonista, el mensaje fue claro: la capital ya se prepara para jugar su propio partido. Entre arte, música y futbol, la ciudad se declara lista para ser vitrina ante millones de ojos en el planeta.