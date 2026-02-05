Pumas ya tendría sustituto para Efraín Juárez. Memo Vázquez al rescate.

Es verdad que Efraín Juárez arribó con autoridad a los Pumas después de ser campeón en Colombia con el Atlético Nacional, pero los resultados que ha tenido en la Liga MX y su comportamiento han hecho que hasta en la misma directiva duden de él.

Aunque tiene poder completo sobre el club en cuestión deportiva, en Pumas ya se protegen por si la emergencia sucede y hay que despedirlo. Tras el bochornoso resultado en el juego de ida en la primera ronda de Concacaf, al perder 4-1 con San Diego, se estaría condicionando la estancia de Juárez a pasar esta dura prueba en el juego de vuelta.

De no hacerlo, el despido estaría casí consumado y Guillermo Vázquez, un viejo conocido de las institución entraría al ruedo para tratar de apaciguar el problema.

JUÁREZ Y SU MUNDO

Para muchos, Efraín Juárez ha perdido el equilibrio en Pumas. Aunque desde su etapa en Atlético Nacional era irreverenta, se volvió notorio que gana protagonismo en las ruedas de prensa y busca ser bravucón en cualquier tema.

Efraín Juárez hace más ruído en las conferencias que con su equipo en la cancha. Especial.

Para su infortunio, no consigue calentar la sangre de sus jugadores que por los resultados, no logran respaldarlo.

Juárez, un canterano de Pumas, que desde muy joven salió al mundo a ganarse las oportunidades en Europa, regresó a su alma mater en marzo de 2025 elevando a alturas insospechadas la expectación de un equipo cabizbajo por los anteriores entrenadores.

Si bien pasó Antonio Mohamed y Andrés Lillini, en Pumas han fallado particularmente en la elección de entrenadores identificados con el club.

Se pensó que Juárez aliviaba ese ardor en el equipo y que la tribuna estaría satisfehca, pero ni con él en el banquillo se logra un comunión completa y muchos piden su dimisión.

MEMO VÁZQUEZ DE VUELTA

Guillermo Vázquez es el último entrenador que hizo campeón a los Pumas en 2011. A partir de ese logro, tanto él como los Pumas han vivído dentro de una caldera, con resultados deshonrosos para sus trayectorias.

Memo Vázquez en su etapa con el San Luis hace seis años. Mexsport

Después de Pumas se fue a Cruz Azul en donde perdió una final impensable con el gol de Moisés Muñoz, portero del América en 2013.

Regresó a Pumas con los que alcanzó la final en 2015 que perdió con dramatismo en penales ante Tigres. Pasó por Veracruz, Necaxa, San Luis y repitió etapa en Cruz Azul como ayudante de campo de Ricardo Ferretti, pero siempre con derrotas a cuestas.