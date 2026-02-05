Test F1 2026 en Bahréin: fechas, horarios y TV para ver a "Checo" Pérez

La cuenta regresiva para la temporada más revolucionaria en la historia moderna del automovilismo está llegando a su fin y los 11 equipos de la Fórmula 1 inician el viaje rumbo al primer test oficial de la máxima categoría para 2026, una etapa histórica que incluye la esperada llegada de Cadillac y el regreso del mexicano Sergio “Checo” Pérez a la parrilla.

Luego de cinco días de pruebas privadas en Barcelona, las escuderías se dirigen al primer test oficial organizado directamente por la F1. A diferencia de los ensayos previos, estas pruebas no serán a puerta cerrada, por lo que los aficionados podrán asistir para ver por primera vez en pista a los monoplazas de nueva generación, además de los motores V6 híbridos, donde la energía eléctrica deberá aportar el 50 por ciento de la potencia total.

Una de las grandes noticias para esta jornada es la presencia de la parrilla completa. Tras ausentarse de las pruebas en España, Williams finalmente pondrá en pista su monoplaza 2026, completando así el grupo de 11 equipos que buscarán recolectar datos críticos antes del arranque oficial de la temporada.

¿Cuándo y dónde son los primeros test oficiales de F1 2026?

Las pruebas en Bahréin son consideradas oficialmente como los primeros test de la F1 2026. El escenario será el circuito internacional de Sakhir, una pista cargada de simbolismo para la afición mexicana, ya que ahí “Checo” Pérez consiguió su primera victoria en Fórmula 1.

Las pruebas se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero, marcando el inicio formal de la nueva era técnica del campeonato.

Horarios y cómo seguir los test de Bahréin de la F1 2026

La actividad en pista comenzará a las 10:00 y finalizará a las 19:00 horas (tiempo local de Bahréin). Para los aficionados que sigan la acción desde México, los horarios serán:

Inicio de sesión: 01:00 AM (CDMX)

Cierre de sesión: 10:00 AM (CDMX)

¿Cómo mirar los test de Bahréin de la F1 2026?

La última hora de cada sesión será transmitida en vivo a través de la plataforma F1 TV. Además, el servicio de streaming ofrecerá un resumen con lo más destacado de cada jornada, ideal para quienes no puedan seguir la actividad completa en tiempo real.

¿Cuándo rodará Checo Pérez en los test en Bahréin?

Hasta el momento, Cadillac no ha anunciado oficialmente cómo dividirá el trabajo entre sus dos pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, durante los tres días de pruebas.

Dado que cada equipo solo puede utilizar un monoplaza, existen dos escenarios principales para repartir el tiempo en pista. El primero consiste en dividir un día completo entre ambos pilotos y asignar una jornada completa a cada uno en los dos días restantes.

La segunda opción es que ambos pilotos participen media jornada en cada uno de los tres días, garantizando así una distribución equitativa del rodaje en pista.