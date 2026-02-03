Larcamón lanza mensaje a la directiva de Cruz Azul: "ellos saben de la necesidad" de un fichaje 

Para nadie ha sido un secreto la terrible gestión deportiva que ha tenido Cruz Azul en este Clausura 2026. Entre las varias bajas, y las pocas incorporaciones que ha sumado Iván Alonso, Director Deportivo, el banquillo de Nicolás Larcamón ya comienza a cuestionarse si tendrán los fichajes listos antes del cierre de mercado (9 de febrero).

Previo al duelo de este miércoles en la Concacaf Champions Cup, en donde Cruz Azul visita al Vancouver Whitecaps, Larcamón fue claro: "ellos saben de la necesidad de cara a lo que puede ser el partido del sábado (Toluca)".

Con la directiva venimos hablando, son situaciones que estamos atendiendo, por suerte tenemos una comunicación fluida y ellos claramente saben de la necesidad. Estamos a la expectativa de las conclusiones del cierre de negociaciones, no solamente para el partido del sábado, sino también para encarar lo que tenemos por delante", declaró Larcamón.

Además, es inevitable que esta situación no se traslade a los jugadores. Es por eso que Larcamón, ya sostuvo una charla con los capitanes y referentes de La Máquina para hacerles ver que se está trabajando para que puedan encontrar la mejor versión de juego.

"Con el equipo y con los referentes tenemos una comunicación muy cercana, fluida para ellos vayan teniendo esa información. De alguna manera impacta en ellos en el rendimiento y en lo colectivo. Es importante que ellos tengan el conocimiento y quizás no se nutran de lo que es la información de los medios", mencionó el argentino.

Cruz Azul busca con urgencia refuerzos a días del cierre de mercado. Mexsport

La directiva celeste tiene avanzadas las negociaciones para sumar a Christian Ebere, delantero nigeriano que actualmente brilla con el Nacional de Uruguay y que presume un título mundial Sub-17 en su historial. Su llegada significaría un respiro para Larcamón que nada más ha sumado a Agustín Palavecino.

Su llegada se daría como parte de la operación que contempla la salida de Camilo Cándido al conjunto charrúa, en un movimiento que beneficiaría a ambas instituciones