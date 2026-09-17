Duro golpe al líder en España: Joan García sufre severa lesión y el FC Barcelona activa a Szczesny

El impecable arranque de temporada del FC Barcelona, marcado por una racha triunfal de siete partidos y varias goleadas bajo las órdenes de Hansi Flick, sufrió un duro revés. La euforia del entorno azulgrana tras afianzarse en el liderato de LaLiga luego de la sonora goleada de 7-2 sobre el Racing de Santander se ha visto drásticamente frenada por un preocupante parte médico: la dura lesión de su joven portero titular, Joan García.

El guardameta se retiró en el descanso del partido ante el Racing del miércoles 16 de septiembre después de sentir intensas molestias en la rodilla a causa de un mal gesto en el terreno de juego.

Las pruebas practicadas en la ciudad deportiva confirmaron los peores pronósticos: sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, un infortunio que corta de raíz su buen momento de forma.

Para corregir la articulación, el futbolista deberá pasar de inmediato por el quirófano para someterse a una artroscopia a cargo del especialista Joan Carles Monllau. Con un tiempo estimado de baja de entre 4 y 6 semanas, el cuerpo técnico se verá obligado a confiar la portería al experimentado Wojciech Szczesny.

Los partidos clave que se perderá Joan García en Liga y Champions League

La baja de Joan García coincide con una de las etapas más exigentes del calendario nacional e internacional, dejándolo fuera de combate durante el próximo mes y medio en los siguientes compromisos:

LaLiga EA Sports: Se perderá la séptima jornada frente al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el duelo ante el Getafe CF en el Spotify Camp Nou y la complicada visita al Real Betis en La Cartuja. El equipo médico intentará apurar plazos para que pueda estar disponible de cara al Clásico frente al Real Madrid a finales de octubre.

Se perderá la séptima jornada frente al en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el duelo ante el en el Spotify Camp Nou y la complicada visita al en La Cartuja. El equipo médico intentará apurar plazos para que pueda estar disponible de cara al Clásico frente al a finales de octubre. UEFA Champions League: Tras arrancar con un contundente 5-1 ante el Feyenoord, su ausencia trastoca la planificación continental. García causará baja en la visita al Galatasaray el 13 de octubre y quedará descartado para el trascendental choque ante el PSG en el Parque de los Príncipes el 20 de octubre.

El arranque de temporada perfecto del FC Barcelona de Hansi Flick

Resultados en LaLiga EA SPORTS 2026-27

El equipo marcha líder en solitario del campeonato español tras firmar un pleno absoluto de 6 triunfos:

Jornada 1: FC Barcelona 2 - 0 Athletic Club

FC Barcelona 2 - 0 Athletic Club Jornada 2: Elche CF 0 - 5 FC Barcelona

Elche CF 0 - 5 FC Barcelona Jornada 3: FC Barcelona 5 - 2 Rayo Vallecano

FC Barcelona 5 - 2 Rayo Vallecano Jornada 4: Valencia CF 0 - 5 FC Barcelona

Valencia CF 0 - 5 FC Barcelona Jornada 5: Levante UD 2 - 4 FC Barcelona

Levante UD 2 - 4 FC Barcelona Jornada 6: FC Barcelona 7 - 2 Racing Club de Santander

Resultados en la UEFA Champions League 2026-27

En el nuevo formato de la fase de liga continental, el cuadro catalán se estrenó con una victoria contundente en casa: