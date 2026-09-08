Lamine Yamal no suplicará por el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal prometió que no hará campaña ni suplicar para ganar el Balón de Oro 2026, luego de que este martes 8 de septiembre se dieron a conocer a los candidatos en diferentes categorías. Como Mejor Jugador figura el seleccionado español, así como el mexicano Julián Quiñones.

“No creo que lo necesite, hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. No estoy para hacer campaña. No me voy a poner a suplicar nada. Es vuestro trabajo”, indicó el futbolista del Barcelona.

Lamine Yamal dejó claro que ganar el Balón de Oro no depende de él, sino del equipo AFP

En las nominaciones al Balón de Oro 2026, México sumó tres: la de Julián Quiñones, así como la de Scarlett Camberos en la rama femenil y el América como Mejor Equipo Femenil.

Lamine Yamal señaló que ganar el prestigioso trofeo no depende de él, sino del Barcelona, que quedó fuera a la nominación al Mejor Equipo en la rama varonil, a pesar de haber ganado LaLiga y la Supercopa.

Lamine Yamal bromeó sobre el que Ousmane Dembélé apoye a Kylian Mbappé por el Balón de Oro 2026 AFP

“No depende de mí, depende de vosotros. Hemos hecho un gran año con el Barça y la selección. Ya veremos”, apuntó.

El español se tomó de buena forma el que Ousmane Dembélé no lo incluyera entre sus tres favoritos al Balón de Oro.

“Es amigo de Kylian, ¿no? Es normal que tenga que poner a otras personas. No hace falta enseñar el año que he hecho”, indicó.

LAMINE YAMAL SE FIJA EN GANAR LA CHAMPIONS

El principal objetivo de Lamine Yamal es ganar la actual temporada de la Champions League, un torneo que considera especial.

“No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao...", afirmó.