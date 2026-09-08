Luis Enrique exige al PSG salir de su zona de confort antes de debutar en Champions League

Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain (PSG), pidió a sus jugadores dejar atrás los éxitos recientes y salir de su “zona de confort” antes de iniciar su camino en una nueva edición de la Champions League.

El técnico español habló previo al debut del PSG en Champions League, torneo que el conjunto parisino afronta como vigente campeón de Europa. Para Luis Enrique, los títulos conquistados en el pasado no garantizan nuevos éxitos, por lo que el equipo deberá mantener la exigencia y demostrar nuevamente su nivel.

El pasado es el pasado, hay que renovar el carné de conducir cada año. Todo el mundo está motivado por jugar contra nosotros. Hay que aceptarlo y salir de nuestra zona de confort. Estoy preparado para demostrar que hay que reinventarse cada día”, señaló.

PSG llega con dudas tras un mal inicio en la Ligue 1

El comienzo del París Saint-Germain en la Ligue 1 no ha sido el esperado. El equipo suma dos empates y una derrota, un balance que Luis Enrique calificó como “catastrófico” si se toman en cuenta únicamente los números.

Sin embargo, el entrenador consideró que los resultados no reflejan por completo el desempeño de sus futbolistas durante los encuentros. A su juicio, el PSG ha mostrado aspectos positivos y merece contar con una mayor cantidad de puntos.

Hay cosas que mejorar, pero merecemos más puntos en la Liga francesa”, afirmó.

Luis Enrique también reconoció que el conjunto parisino todavía tiene aspectos por corregir, aunque insistió en la necesidad de no relajarse después de los éxitos obtenidos recientemente, entre ellos sus dos títulos consecutivos de Champions League.

Luis Enrique advierte sobre el debut ante Slovan de Bratislava

El PSG tendrá como próximo rival al Slovan de Bratislava, equipo dirigido por Yaya Touré. Aunque el conjunto francés parte como favorito, Luis Enrique rechazó la idea de que exista un partido sencillo en la Champions League.

El estratega español pidió a sus jugadores mantener la concentración y evitar cualquier exceso de confianza ante un rival que buscará sorprender al campeón europeo.

Es la competición más difícil. ¿Cuántos equipos pueden ganar? Seis, ocho, cinco. La diferencia es muy pequeña. Buscamos tener un muy buen arranque. Vamos a jugar un partido aparentemente fácil, pero no hay partidos fáciles. Hay que mantener la concentración”, manifestó.

PSG busca comenzar con el pie derecho en Champions League

Para Luis Enrique, la dificultad de la Champions League obliga al PSG a mantener una mentalidad competitiva desde el primer encuentro. El entrenador considera que varios equipos tienen posibilidades reales de luchar por el título debido a la poca diferencia existente entre los principales candidatos.

Por ello, el técnico español apuesta por una renovación constante y pretende que sus jugadores dejen atrás los logros anteriores para concentrarse en el nuevo desafío europeo.

El PSG buscará comenzar con el pie derecho su defensa del título y demostrar desde su debut que mantiene el nivel necesario para volver a competir por la Champions League.