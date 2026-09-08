EN VIVO: Polonia vs México, Mundial Femenil Sub-20
La Selección Mexicana enfrenta a las anfitrionas del torneo en el segundo juego del Grupo A
POLONIA
00
MÉXICO
las anfitrionas llegan al encuentro tras golear 3-0 a las argentinas. por su parte, la selección nacional busca su primer victoria luego de empatar 2-2 ante benín. segundo juego del grupo a.
SIGUE CON NOSOTROS TODAS LAS INCIDENCIAS DEL ENCUENTRO ENTRE Polonia vs méxico sub-20 femenil
-Alineación México
C. Vázquez, M. Fong, N. Muñóz, B. Ibarra, A. Mora, A. Segura, Y. Valadéz, Alexa Soto, N. Villalobos, Alice Soto, M. Saldivar,
PREVHuang Jiaxin (RP China)
Es la goleadora hasta el momento del torneo con 3 tantos
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El estadio tiene una capacidad de 15 mil espectadores