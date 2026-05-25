Emilio Azcárraga felicita al América Femenil tras doblete histórico 

América Femenil rubricó una de las campañas más brillantes en la historia del futbol mexicano al conquistar el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y, apenas días después, proclamarse campeón de la Concacaf W Champions Cup.

Las Águilas superaron a Rayadas en la Final doméstica y luego vencieron al Washington Spirit en el partido por el título de la zona, convirtiéndose en el primer club mexicano en alzar el trofeo internacional y asegurando su boleto al Mundial de Clubes Femenino.

El equipo celebra el 3-0 en la Final de la Liga MX Femenil Clausura 2026. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Con este doblete, el equipo dirigido por Ángel Villacampa no solo dominó a nivel local sino que puso a la Liga MX Femenil en el mapa internacional, demostrando que puede competir de tú a tú con las mejores escuadras del continente.

Emilio Azcárraga y el mensaje a las ‘Superpoderosas’

Emilio Azcárraga Jean publicó una emotiva imagen junto a las jugadoras del América Femenil acompañada de la leyenda “Superpoderosas”, un reconocimiento cargado de orgullo y cariño hacia el plantel que le entregó lo que tanto anhelaba.

El propietario de las Águilas, visiblemente emocionado durante las celebraciones, incluso hasta las lágrimas, cerró así una temporada inolvidable y un proyecto que ha crecido con paso firme en los últimos años.

Con este gesto, Azcárraga no solo celebró los trofeos sino que reforzó el compromiso institucional con la rama femenil, dejando claro que forma parte esencial del legado azulcrema.

América Femenil rompió décadas de frustraciones para los equipos locales en el Estadio Ciudad de los Deportes y levantó el título del Clausura 2026 ante Rayadas. Mexsport

Una temporada para la historia del América Femenil

El camino al doblete inició con una fase regular sólida en el Clausura 2026, donde América mostró solidez defensiva y un ataque letal que le permitió llegar como favorita a la Liguilla.

En la final ante Monterrey, las dirigidas por Ángel Villacampa resolvieron con carácter para sumar su tercer título de liga y romper una larga sequía que pesaba en el club.

Apenas consumada la corona local, el equipo cambió el chip hacia la Concacaf W Champions Cup. Con un hat-trick de Scarlett Camberos en Semifinales y la remontada heroica en la Final ante Washington Spirit, las Águilas escribieron su nombre en los libros de historia como las primeras campeonas mexicanas de la región.

Más allá de los trofeos, esta temporada representa la consolidación de un proyecto visionario. De ser un equipo en crecimiento a convertirse en referente continental, las 'Superpoderosas' no solo llenaron las vitrinas sino que inspiraron a miles de niñas y aficionadas al futbol.