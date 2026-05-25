Oficial: Julián Quiñones renueva con el Al-Qadsiah ¿Hasta qué temporada?

Cuando Julián Quiñones se integró este lunes a la convocatoria de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, el jugador del Al-Qadsiah de la liga árabe ya sabía una noticia que se daría a conocer unos minutos después de llegar al CAR: su renovación con la escuadra del Medio Oriente luego de una exitosa temporada en la que superó a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.

La directiva del conjunto de la Saudi Pro League oficializó la renovación del contrato de su máxima figura, el atacante naturalizado mexicano Julián Quiñones, extendiendo su permanencia de manera multianual hasta el año 2029 y no al 2030 como se había rumoreado.

La ceremonia de la firma se llevó a cabo en las instalaciones del club, contando con la presencia del director ejecutivo James Bisgrove y el director deportivo Carlos Antón. Aunque existen imágenes del momento se estima que se tomaron antes de que Quiñones viajara a México para integrarse a los mandos de Javier Aguirre.

Tras plasmar su rúbrica en el nuevo acuerdo, el exjugador del Club América se mostró sumamente conmovido por el arraigo que ha desarrollado en el balompié árabe y mandó un mensaje para los fans del equipo.

“En Khobar, encontré una pasión que nunca se desvanece”, manifestó Quiñones, quien además advirtió que su travesía apenas arranca y buscará cosechar más éxitos locales e internacionales.

Una campaña de ensueño: bota de oro e histórico goleador en Arabia Saudita

La decisión de asegurar la permanencia del romperredes responde directamente a los éxitos personales que logró. Se colocó como el mejor goleador del torneo con 33 anotaciones superando por cinco a Cristiano Ronaldo, integrante del Al-Nassr y la gran estrella de la liga, pero ganando por uno a Ivan Toney del Al-Ahli Saudi.

El equipo de Quiñones destacó que además de su capacidad goleadora, el naturalizado mexicano mostró regularidad en momentos de máxima presión, convirtiéndose en el futbolista de la plantilla con mayor cantidad de distinciones individuales al ser elegido como el Jugador del Partido en 14 compromisos distintos durante la temporada.

El Al-Qadsiah finalizó en la cuarta posición de la clasificación final con 77 puntos, una diferencia de nueve unidades contra el campeón Al-Nassr.

El valor de Quiñones como goleador ahora debe quedar patente en el Mundial 2026 y ayudar a México a clasificar a la ronda de encuentros directos en el grupo A.