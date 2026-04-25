¡Lamentable! Afición del Pachuca no dejaba salir a futbolistas de Pumas

El Pachuca – Pumas terminó caliente, no sólo por la expulsión de Salomón Rondón en los instantes finales que generó un conato de bronca, sino por lo que se generó después. Tras finalizar el partido, los futbolistas del cuadro universitario tardaron en abandonar la cancha del Estadio Hidalgo, debido a que desde un sector de la tribuna les aventaron de cosas.

Algunos futbolistas de Pumas abandonaron así la cancha Mexsport

Algunos futbolistas sí pudieron ir rumbo a vestidores protegidos con una lona y cuando otros se animaron a emprender el camino, lo tuvieron que hacer corriendo, debido a los objetos que se les fueron lanzados por parte de algunos aficionados del Pachuca, así se pudo observar en un video que subió Alonso Cabral en redes sociales.

Otros futbolistas y miembros del Cuerpo Técnico de Pumas, se quedaron en la cancha. Personal de seguridad pidió a los aficionados que cesaran en su actuar.

Pumas venció 0-2 a Pachuca con goles de Uriel Antuna y Robert Morales, éste último a través de un polémico penal.

Los Tuzos se quedaron pronto con 10 futbolistas, después de la expulsión de Brian García al minuto 4, al dar un patadón en zona prohibida a Rodrigo López.

En los instantes finales, los dirigidos por Esteban Solari se quedaron con 9 futbolistas, tras la expulsión de Salomón Rondón por dar una patada cuando disputaba el balón en el aire.