LaLiga acusada de bloquear un rastreador de una persona con demencia en su lucha contra la piratería

La lucha contra la piratería digital que inició desde hace un tiempo LaLiga ha llevado a una nueva controversia luego de que, una persona, acusara a la organización de la principal competencia de futbol de España de interferir con el funcionamiento de un dispositivo de localización para una persona con demencia, esto como consecuencia de las IPs que quedan inactivas durante juegos de la Liga Española.

El origen de la controversia

Todo comenzó con la denuncia del usuario @ZasK54893536 en la red social X. El internauta relató la angustia de no poder rastrear a su padre, quien padece demencia. Según su testimonio, la aplicación de GPS fallaba sistemáticamente coincidiendo con los horarios de los partidos, sugiriendo que los bloqueos de IP de LaLiga estaban "atrapando" servicios legítimos en su redada contra las transmisiones ilegales.

“Mi padre tiene demencia pero aún sale solo a la calle llevando un dispositivo GPS. Salió esta tarde, a las 20:00 aún no había vuelto. La APP desde la que puedo ver si localización no abre en el móvil”, expresó el usuario antes de lanzar el comentario directo contra LaLiga.

“Escribo al servicio técnico para pedir ayuda urgente porque necesito saber dónde está mi padre. No es la primera vez que falla, y siempre es en fin de semana. Sabéis cuál es la respuesta? Pues que está pasando a más usuarios en España cuando hay Liga”, indicó el usuario.

La respuesta técnica de LaLiga

Ante la gravedad de las afirmaciones, la organización deportiva respondió de inmediato en un comunicado.

“En relación con la información publicada por ADSLZone, que vincula los sistemas antipiratería de LALIGA con el supuesto fallo de un dispositivo de localización personal, LALIGA desmiente categóricamente dicha afirmación.

“Tras las comprobaciones técnicas realizadas, no existe evidencia alguna de que las direcciones IP asociadas a la aplicación mencionada hayan sido bloqueadas por los sistemas de LaLiga por actividades relacionadas con la distribución ilegal de contenidos”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que suceden temas de este tipo. El principal problema se presenta con los servicios proporcionados por Cloudfare, lo cual ha afectado a pagos en línea o tirado páginas web dado que LaLiga obtuvo una orden judicial para bloquear IPs y, con ello luchar contra la piratería. Ante esas acusaciones el organismo del futbol también ha señalado que no tienen culpa.