¿Está en riesgo el Abierto Mexicano de Tenis? Esto sabemos al corto y mediano plazo

El futuro a largo plazo del Abierto Mexicano de Tenis, así como de otros torneos, ha sido tema de debate luego de que un reporte de The Athletic señaló que la ATP podría estar en una agresiva estrategia de "recompra" de licencias de torneos, financiada por SURJ Sports Investment (el brazo deportivo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), con el objetivo de reestructurar la temporada hacia el año 2028.

La noticia que ha encendido las alarmas fue una publicación del medio antes citado donde se señalaba que el Abierto Mexicano de Tenis (ATP 500), celebrado tradicionalmente en Acapulco, es uno de los objetivos prioritarios en esta lista de adquisiciones y, ahora, ha retomado vuelo luego de que en redes sociales, especialmente en inglés, se apunta que este plan sigue avanzando.

De acuerdo con fuentes consultadas por The Athletic en marzo pasado, la ATP busca recuperar la licencia del torneo guerrerense para optimizar el calendario y reducir la carga de viajes de los jugadores. El interés por el torneo de Acapulco no es casualidad, ya que hay un conflicto de fechas de cara al futuro: febrero es el mes en el que la ATP y SURJ planean establecer un nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita.

El factor saudí y los "millones" sobre la mesa

Este proceso de centralización no es barato. Se estima que las licencias de nivel 500, como la de México, podrían alcanzar precios que superen significativamente las ofertas iniciales de entre 35 y 45 millones de dólares.

Aunque la recuperación de una licencia no significa automáticamente la cancelación del torneo —ya que la ATP podría arrendarla nuevamente a los mismos operadores—, sí otorga a la organización un control total sobre las fechas y superficies.

¿Habrá Abierto Mexicano de Tenis en el 2027?

Apenas hace unos días, la cuenta oficial en X de Comunicación Social de Guerrero señaló que se ratificó la celebración del Abierto Mexicano de Tenis para 2027, esto luego de haber establecido comunicación directa con los organizadores, Mextenis.

Sin embargo, medios internacionales señalan que el plan de Arabia Saudita y la ATP avanza para tratar de tomar el control de las licencias y, con ello, reconfigurar el calendario de forma definitiva.