Irán insiste en respuesta de FIFA para cambiar sus partidos del Mundial 2026 a México o no asistirá

A casi dos meses de que arranque el Mundial 2026, la situación sigue tensa por la participación de la Selección de Irán. Desde el gobierno del país asiático han lanzado un ultimátum: su participación en el torneo no será confirmada de manera definitiva hasta que la FIFA responda formalmente a su solicitud de trasladar sus partidos de la fase de grupos desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Esta no es la primera vez que la delegación iraní solicita este cambio, de hecho la petición había llegado hasta la presidenta Claudia Sheinbaum quien llegó a mencionar que se estaba evaluando esta opción.

Ante ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró la semana pasada que los partidos de Irán procederían según lo programado, pero la postura iraní no ha cedido. Actualmente, Irán está ubicado en el Grupo G, con duelos programados ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y un cierre de fase ante Egipto en Seattle.

El Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, confirmó este martes que la solicitud para jugar en México sigue activa y es, esencialmente, la llave que asegura la presencia del equipo en la justa. Según el funcionario, la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) ha intensificado su cabildeo para evitar el suelo estadunidense, citando la intervención militar de ese país en los conflictos actuales en el Medio Oriente junto a Israel.

"Nuestra petición a la FIFA para reubicar los juegos de Irán de EE. UU. a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta", declaró Donyamali en declaraciones que reproduce Reuters.

Para el gobierno iraní, el cambio de sede no es un capricho logístico, sino una medida de seguridad necesaria. El Ministerio de Deportes ya ha impuesto una prohibición estricta a sus equipos nacionales y clubes para viajar a países que consideran "hostiles".

Inseguridad y declaraciones polémicas: El factor Trump

La tensión ha escalado tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió el mes pasado que, aunque el equipo iraní es "bienvenido", jugar podría no ser apropiado para su "vida y seguridad". Aunque la Casa Blanca intentó matizar sus palabras posteriormente, el mensaje generó una profunda desconfianza en Teherán.

Donyamali puso en duda las garantías que el país anfitrión puede ofrecer bajo las regulaciones de la FIFA.