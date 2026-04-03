Lakers huele otro fracaso: Luka Doncic estará de baja indefinida por una distensión en el tendón de la corva

Los Lakers se quedaron sin su punto de equilibrio en el tramo más delicado del calendario. Luka Doncic no volverá en la temporada regular y su presencia en playoffs quedó en duda. El margen de maniobra se redujo de golpe.

Lesión en el tendón de la corva

El parte médico confirmó un desgarro de grado dos en el tendón del isquiotibial izquierdo. La lesión lo aparta de los últimos cinco partidos antes del inicio de las eliminatorias, programadas para el 18 de abril. Su evolución marcará cualquier proyección inmediata.

El equipo pierde a su principal generador de ofensiva. Doncic lidera la liga con 33.5 puntos por partido. Su volumen de juego sostiene la estructura ofensiva y ordena los cierres. Sin él, la rotación cambia de forma obligada.

La lesión ocurrió durante la derrota ante el Thunder del jueves por 139-96. En el tercer cuarto, el base frenó su avance hacia el aro, no pudo apoyar la pierna izquierda y terminó en la duela. Salió rumbo al vestidor con la camiseta sobre el rostro.

Doncic atravesaba uno de los tramos más productivos de su carrera. En marzo estableció el récord de puntos en un mes para un jugador de los Lakers, con 600 y promedio de 37.5. Su rendimiento lo colocaba en la conversación por el premio MVP.

Los Lakers marchan terceros en la Conferencia Oeste. La expectativa se sostenía en la combinación de Doncic con LeBron James y Austin Reaves. Esa ecuación queda incompleta en la antesala de playoffs.

La ausencia de su mejor hombre obliga a redistribuir responsabilidades en un equipo que había encontrado estabilidad en torno a su producción. El cierre de temporada se juega ahora en otro plano. Los Lakers (50-27) iniciarán el domingo en Dallas el camino sin Doncic.