Donald Trump quiso comprar a JC Chávez

Julio César Chávez estuvo a punto de trabajar con Donald Trump. La historia, contada por el propio legendario boxeador mexicano, expone una de las grandes ironías en su carrera fuera del ring.

Durante una charla con Adrián Marcelo, Chávez recordó que en su mejor momento como figura del boxeo mundial, Donald Trump, entonces empresario ligado a grandes escenarios en Estados Unidos y muy lejos de su faceta política, intentó comprar su contrato, cuando sus peleas eran uno de los mayores espectáculos en territorio estadounidense.

Donald Trump quiso comprar mi contrato, imagínate… yo peleé en su hotel dos veces y él tenía mucho interés en llevar mi carrera”, reveló Chávez, quien hoy, al igual que muchos mexicanos, es crítico de la gestión de Trump como presidente.

Pero yo ya tenía un contrato con Don King, y él era muy fuerte, prácticamente era un contrato de por vida, y no se pudo hacer nada”.

Hoy, la figura de Donald Trump genera rechazo entre amplios sectores de la comunidad latina, incluidos deportistas, por sus posturas políticas y migratorias. En ese escenario, resulta inevitable el contraste: Chávez estuvo muy cerca de hacer negocios con quien hoy es uno de los personajes más polarizantes para los mexicanos.

La operación nunca se cerró por una razón clave: su vínculo con Don King. El histórico promotor tenía atado al mexicano con un contrato de largo plazo, lo que impidió cualquier cambio de rumbo en su carrera, incluso ante el interés de alguien como Donald Trump.

En ese tiempo yo estaba en lo más alto, llenaba arenas, vendía muchísimo pay-per-view, entonces era normal que gente como Trump se interesara. Pero al final seguí con Don King, aunque ya después me di cuenta de muchas cosas del negocio”, relató.

Sin embargo, esa misma relación con Don King es hoy vista por el propio Julio César Chávez como una etapa en la que no logró capitalizar todo lo que generaba. El excampeón reconoció que su desconocimiento del negocio, sumado a la barrera del idioma, lo dejó en desventaja en la era dorada del pay-per-view.

Don King era muy transa”, soltó sin rodeos Julio César Chávez, al explicar que, aunque sus peleas vendían alrededor de 1 millón de eventos de pago por evento, él no tenía claridad del dinero real que eso representaba.

El mexicano detalló que prefería asegurar una bolsa fija, aun sabiendo que el sistema de pay-per-view podía dejar mucho más dinero.

“Yo, como no lo sabía… pudiendo cobrar hasta 15 o 20”, confesó, en referencia a los millones que dejó de percibir durante su etapa como máxima figura del boxeo.

Incluso, recordó que en varias ocasiones recibió adelantos importantes para cerrar peleas, con cifras que podían alcanzar 1 millón de dólares por adelantado, además de pagos en efectivo que reflejaban el tamaño del negocio, pero también la falta de control que tenía sobre él.

Reproducir En una charla íntima con Adrián Marcelo, la leyenda del boxeo también habla de sus adicciones, su proceso de rehabilitación y su visión del boxeo actual.Youtube: @adrianm10

Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, Julio César Chávez no solo pone sobre la mesa los excesos de una época dominada por promotores poderosos, sino también deja una imagen que resume su historia fuera del ring: un campeón que estuvo a punto de cambiar su destino con Donald Trump, pero que terminó atrapado en un sistema que no siempre jugó a su favor.