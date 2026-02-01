VIDEO: Lainez se lleva cachetada de Gignac tras expulsión del francés

Sufriendo su primera expulsión luego de 363 partidos en la Liga MX, André-pierre Gignac perdió el control y terminó provocando un golpe a Diego Lainez, quien se acercó al francés luego de que Adonai Escobedo le mostrara la tarjeta roja.

Fue durante el tiempo de compensación cuando Gignac cometió una falta en campo rival y se llevó la segunda tarjeta amarilla, provocando su primera expulsión desde su llegada a la Liga MX, luego de 22 torneos.

En cuando Adonai Escobedo le mostró la cartulina roja, el 10 de la Sultana del Norte perdió completamente el control, reclamando de manera airada y encarándose con el silbante, lo que provocó que sus compañeros lo tomaran y decidieran meterse en la trayectoria entre el jugador y el árbitro.

Uno de los grandes involucrados fue Diego Lainez quien, tras dar un gol y participar con una asistencia, recibió un golpe por parte de Gignac, quien buscaba quitarse el brazo de Diber Cambindo y -sin mirar a su compañero- el francés terminó provocando un golpe sobre el rostro del seleccionado mexicano.

Así fue el momento justo de la cachetada que Diego Lainez terminó recibiendo:

La reacción por parte de Diego Lainez fue inmediata y, a pesar de que Gignac fue el que provocó absolutamente todo, el mexicano se encaró con Diber Cambindo, encontronazo que terminó en un pleito a palabras, sin empujones ni golpes, por lo que el contacto sobre el 16 de Tigres terminó siendo anecdótico.

Finalmente, Tigres terminó con los tres puntos en la bolsa tras imponerse 2-1 a León en el Estadio Nou Camp, recinto que recibió a prácticamente 30,000 aficionados, mismos que terminaron abucheando el desempeño de su escuadra, ya que con 4 puntos de 12 posibles, se ubican 12º de la tabla general, fuera de los puestos que dan acceso a la Liguilla.

BFG