Querétaro y Pachuca protagonizan más expulsiones que goles

Empatando 0-0 durante la Jornada 4 del Clausura 2026, Querétaro sufrió un gol anulado que les impidió su primer victoria en este inicio del torneo; Pachuca termina fuera de los puestos de una Liguilla de Liga MX que no contará con Play-in ni Repechaje; dos expulsiones en el tiempo de compensación.

En el encuentro que cerró la actividad del fin de semana en el futbol mexicano, ambos conjuntos se midieron en una semi-vacía cancha del Estadio Corregidora y, cumpliendo con las pocas expectativas, ni Gallos ni Tuzos tomaban la iniciativa, siendo la salida por lesión de Alan Mozo lo más trascendental del primer lapso.

Para la segunda parte, Querétaro aprovechó un latigazo que terminó en los pies de Mateo Coronel, quien mandó el balón al fondo de las redes... solo que una clara posición adelantada -corroborado por el VAR- apagó el grito de gol en las tribunas del inmueble mundialista en 1986.

Luego de 4 partidos, Querétaro no ha ganado en el Clausura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Pese a las modificaciones enviadas por ambos estrategas en los últimos minutos, el marcador no se movió y los abucheos se hicieron presentes por parte de los aficionados para cerrar la Jornada 4 del Clausura 2026; Santiago Homenchenko (90+3') y Carlos Moreno (90+9') fueron expulsados por una falta -y una agresión- en los linderos del área.

Con este resultado, Pachuca suma un punto y llega a 5 unidades en el Clausura 2026, terminando por detrás de América en el 10º sitio de la tabla general, mientras que Querétaro es 16º con solamente 2 puntos.

Sus rivales para la Jornada 5

En busca de regresar a la senda de la victoria, o encontrarla en la caso de los Gallos, estos son los partidos de ambos conjuntos para el siguiente fin de semana en la Liga MX:

Querétaro Vs León / sábado 7 de febrero, 17:00 horas - Estadio Corregidora.

Pachuca Vs FC Juárez / sábado 7 de febrero, 19:00 horas - Estadio Hidalgo.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Querétaro y Pachuca serán locales en la Jornada 5 del Clausura 2026. Mexsport

