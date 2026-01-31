Gignac sufre su primer expulsión en Liga MX
En su partido 363 en la Liga MX, 291 de Fase Regular, André-pierre Gignac sufrió su primer expulsión desde su llegada al futbol mexicano en el Apertura 2015
En su partido 363 dentro del futbol mexicano, incluyendo Fase Regular y Liguilla, André-pierre Gignac sufrió su primer expulsión en la Liga MX, misma que fue mostrada por el árbitro Adonai Escobedo durante la Jornada 4 del Clausura 2026.
Durante el tiempo de compensación entre León y Tigres, el histórico delantero de los de la Sultana del Norte cometió una falta que provocó su segunda amonestación en un compromiso donde ya había visto la cartulina amarilla debido a constantes reclamos al cuerpo arbitral.
Fue en el 90+10' cuando el Bomboro terminó con una amonestación que repercutió en acabar con su historial limpio ya que, a pesar de sus fuertes y constantes reclamos, los mismos árbitros aseguran que el francés jamás los insulta, por lo que les es imposible mostrarle una tarjeta más allá de la preventiva.
Desde su llegada a la Liga MX para el Apertura 2015, estos son los partidos disputados por André-pierre Gignac en sus 22 torneos defendiendo la playera de la escuadra auriazul, misma con la que se ha convertido en un histórico y multicampeón nacional e internacional:
- 291 partidos de Fase Regular en Liga MX.
- 72 partidos de Liguilla en Liga MX.
- 363 partidos en Liga MX.
La reacción del francés luego de la expulsión fue de suma molestia, queriendo enfrentar al silbante Adonai Escobedo y tratando de ser detenido por su propios compañeros, a los cuales empujó y trató de quitar de su camino para hacerle saber su sentir al árbitro central, por lo que la sanción podría ser mayor a un partido, sin embargo, la cédula tendría que mencionar que su actuar es meritorio a irse suspendido por más del castigo inicial.
Será el partido de la Jornada 5 ante Santos en el que Gignac no podrá estar presente desde el terreno de juego, siendo el compromiso frente a Cruz Azul cuando podrá regresar a la cancha, partido que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, misma en la que ya se proclamó campeón en su torneo de debut en México, el Apertura 2015.
BFG