Gignac sufre su primer expulsión en Liga MX

En su partido 363 dentro del futbol mexicano, incluyendo Fase Regular y Liguilla, André-pierre Gignac sufrió su primer expulsión en la Liga MX, misma que fue mostrada por el árbitro Adonai Escobedo durante la Jornada 4 del Clausura 2026.

Durante el tiempo de compensación entre León y Tigres, el histórico delantero de los de la Sultana del Norte cometió una falta que provocó su segunda amonestación en un compromiso donde ya había visto la cartulina amarilla debido a constantes reclamos al cuerpo arbitral.

Fue en el 90+10' cuando el Bomboro terminó con una amonestación que repercutió en acabar con su historial limpio ya que, a pesar de sus fuertes y constantes reclamos, los mismos árbitros aseguran que el francés jamás los insulta, por lo que les es imposible mostrarle una tarjeta más allá de la preventiva.

Desde su llegada a la Liga MX para el Apertura 2015, estos son los partidos disputados por André-pierre Gignac en sus 22 torneos defendiendo la playera de la escuadra auriazul, misma con la que se ha convertido en un histórico y multicampeón nacional e internacional:

- 291 partidos de Fase Regular en Liga MX.

- 72 partidos de Liguilla en Liga MX.

- 363 partidos en Liga MX.

La reacción del francés luego de la expulsión fue de suma molestia, queriendo enfrentar al silbante Adonai Escobedo y tratando de ser detenido por su propios compañeros, a los cuales empujó y trató de quitar de su camino para hacerle saber su sentir al árbitro central, por lo que la sanción podría ser mayor a un partido, sin embargo, la cédula tendría que mencionar que su actuar es meritorio a irse suspendido por más del castigo inicial.

Será el partido de la Jornada 5 ante Santos en el que Gignac no podrá estar presente desde el terreno de juego, siendo el compromiso frente a Cruz Azul cuando podrá regresar a la cancha, partido que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, misma en la que ya se proclamó campeón en su torneo de debut en México, el Apertura 2015.

Compañeros de Gignac tratan de frenar al delantero francés tras su expulsión en Liga MX. Mexsport

