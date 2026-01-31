Tigres da zarpazo a León y regresa a puestos de Liguilla

Metiéndose a la guarida de La Fiera, Tigres derrotó 1-2 a León en la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX, sumando su segundo triunfo en el certamen y hundiendo a los Panzas Verdes en los últimos lugares de la tabla general; Marcelo Flores y Diego Lainez, anotaron.

Luego de unos primeros 45 minutos en donde ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones, el segundo lapso arrancó de manera sumamente diferente, dándole espectáculo a los poco más de 30,000 aficionados presentes en la tribuna del Estadio Nou Camp.

León 0-1 Tigres

Aprovechando una mala marca en el inicio del segundo tiempo, Diego Lainez envió un pase filtrado al espacio para que Marcelo Flores aprovechara la pradera de la izquierda, enfrentara mano a mano a Óscar García, quien sufrió una definición entre las piernas para ver cómo el balón terminaba al fondo de las redes.

León 0-2 Tigres

Los minutos pasaron en el Nou Camp y el nombre de Diego Lainez se mantuvo en el máximo aparador, ya que el 16 de los felinos recibió el balón en los linderos del área, se dio la media vuelta en un espacio reducido y sacó un potente disparo que entró al arco luego de pegar en el travesaño, incrementando la ventaja para Tigres en el 54'.

León 1-2 Tigres

Para el 58', los locales lograron ponerse a un gol del empate luego de que Díber Cambindo apareciera por segundo poste y, ganándole la espalda a los zagueros, definió de primera intención para meter en el partido a su escuadra.

Finalmente, los cambios llegaron por parte de ambos estrategas en la parte final del compromiso, sin embargo, el marcador no se movió más y Tigres obtuvo su segundo triunfo en el Clausura 2026, llegando a 7 puntos y colocándose en puestos de Liguilla, mientras que León se estancó en 4 unidades, quedándose en el 12º de la tabla de posiciones; Gignac fue expulsado -históricamente- al 90+10'.

Sus rivales para la Jornada 5 del Clausura 2026

El siguiente fin de semana, la actividad en la Liga MX se reanudará con los de la Sultana del Norte inaugurando la fecha, mientras que León irá de visitante un día más tarde. Estos son los duelos que sostendrá cada una de estas escuadras:

Tigres Vs Santos / viernes 6 de febrero, 19:00 horas - Estadio Volcán Universitario.

Querétaro Vs León / sábado 7 de febrero, 17:00 horas - Estadio Corregidora.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Tigres volverá al 'Volcán' para la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG