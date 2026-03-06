Carlos Vela tiene nueva faceta; invierte en el LAFC

Cuando Carlos Vela se retiró, se congratuló de haber ayudado a construir al LAFC y ganar trofeos para el cuadro de la MLS. A casi un año de colgar los botines, el delantero mexicano tiene una nueva faceta, al convertirse en inversionista minoritario de Los Angeles Football Club.

Carlos Vela habría adquirido una participación del 6 por ciento en el LAFC, operación que fue acompañada por otros dos socios comanditarios.

Carlos Vela llegó al LAFC como el primer jugador en la historia del club Mexsport

Según informó el medio Sportico, Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets y Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics, vendieron su participación.

Carlos Vela llegó al LAFC como el primer jugador en la historia del club, firmando un contrato de Jugador Designado en agosto de 2017, antes de la temporada inaugural en 2018. Su último partido para la escuadra fue el 27 de octubre de 2024, cuando enfrentaron a Vancouver en la postemporada en BM Stadium.

Carlos Vela fue MVP de la MLS en 2019 Mexsport

“El ayudar a construir el LAFC y ganar trofeos para el club son de los momentos más destacados en mi carrera. Este club significa mucho para mí y mi familia, y estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos con los aficionados increíbles de Los Ángeles. Estoy emocionado por este próximo capítulo en mi vida”, dijo Carlos Vela en su retiro.

LO QUE DEJÓ CARLOS VELA EN EL LAFC:

Campeón de la MLS Cup: 2022.

Ganador de la MLS Supporters’ Shield: 2019, 2022.

Campeón de la U.S. Open Cup: 2024.

MLS MVP: 2019.

Nombrado al Mejor XI de MLS: 2018, 2019, 2022.

Nombrado al Equipo de Estrellas de la MLS: 2018, 2019, 2021, 2022.

Bota de Oro de la MLS: 2019.

Nombrado al Mejor XI de la Liga Campeones Concacaf en el 2020 y 2023.

Carlos Vela fue el primer jugador en marcar más goles en una temporada de la MLS Mexsport

RÉCORDS DE CARLOS VELA EN LA MLS: