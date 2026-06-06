Kimi Antonelli araña la 'pole' en Mónaco; 'Checo' Pérez califica en 18

Kimi Antonelli mantuvo el invicto de Mercedes en las calificaciones de Fórmula 1 en 2026 al asegurar la ‘pole position’ en Mónaco, mientras Sergio Pérez aseguró el lugar 18 de salida.

La calificación de este sábado tuvo a varios protagonistas como Charles Leclerc, quien encabezó la Q1 con 1:13.293m, y Max Verstappen, quien con 1:12.499m. fue el más veloz de la Q2 por delante del italiano de Mercedes.

En la Q3, el líder del Mundial superó por una milésima al holandés de Red Bull con una vuelta de 1:12.375m, dejando en el proceso a Hamilton en tercer puesto con déficit de 0.178s.

Pero la lucha se desató en los últimos dos minutos de la sesión. Leclerc, quien cometió un error en Massenet en su primera salida a pista, se recuperó para mejorar el tiempo de Antonelli por 24 milésimas.

Piastri y Norris no lograron batir el tiempo del piloto de Ferrari, algo que Verstappen sí logró mientras el reloj expiraba, al imponer 1:12.094m. Pero Antonelli, el último en completar tiempos, cronometró 1:12.051m, suficiente para conseguir su cuarta ‘pole position’ de la temporada.

Verstappen le acompañará en la primera fila de salida, por delante de los pilotos de Ferrari, Hamilton y Leclerc, quien golpeó el muro al final de la calificación. Isack Hadjar completó los cinco mejores con el segundo Red Bull, superando a George Russell y a la dupla de McLaren, que tuvo a Oscar Piastri delante de Lando Norris.

Pierre Gasly y Liam Lawson completaron el resultado de la Q3, luego de que los dos se metieran a los diez mejores en sus últimos intentos en la Q2.

El francés de Alpine venció a Alex Albon por 25 milésimas y por 0.055s a Carlos Sainz, por lo que los dos integrantes de Williams compartirán la sexta fila de salida.

Audi, que tuvo a sus pilotos consistentemente entre los diez mejores en los entrenamientos, fue el perdedor de la tanda porque Nico Hulkenberg apenas se ubicó en el sitio 13 en tanto que Gabriel Bortoleto rompió la suspensión delantera izquierda de su Audi en la chicana Nouvelle durante la Q1, por lo que finalizó en el lugar 16.

Entre ambos acabaron Franco Colapinto y Arvid Lindblad, ocupantes de las casillas 14 y 15.

Mientras tanto, Sergio Pérez abrió con una serie de vueltas que, al llegar a la mitad de la Q1, lo dejó en la vigesima posición provisional, nueve décimas debajo del corte.

Si bien el mexicano mejoró en más de un segundo en su segunda salida a pista, su 1:14.747m lo colocó 25 milésimas por detrás de Esteban Ocon, quien ocupaba el puesto 16, justo cuando Bortoleto provocó la bandera roja a 2m11s de terminar la Q1.

Sergio Pérez volvió a quedar cerca de la Q2 Cadillac Formula 1 Team

Tanto ‘Checo’ Pérez como su coequipero Valtteri Bottas fueron los primeros en salir a pista tras el incidente, pero ninguno logró mejorar. En el caso del tapatío, bloqueó las ruedas en la primera curva, por lo que no completó su intento.

Sainz fue el único en mejorar tiempos en la Q1 y avanzó al segundo segmento, dejando a Ocon en el lugar 17, por delante de Pérez. La parrilla será completada por Oliver Bearman, Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll.

El Gran Premio de Mónaco arrancará este domingo a las 7:00 hrs (Hora Ciudad de México).