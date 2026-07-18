Antonelli no tiene rivales y logra la 'pole' en Bélgica; 'Checo' Pérez queda en sitio 20

Andrea Kimi Antonelli obtuvo la ‘pole position’ del Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1 mientras Sergio Pérez calificó en el lugar 20, aunque el mexicano avanzará una posición por una penalización que Isack Hadjar deberá cumplir en la parrilla de salda.

Norris lideró la Q1 con un tiempo de 1:45.865m, mientras el italiano de Mercedes impuso la referencia en la Q2 con 1:45.142m.

En sus primeros intentos de la Q3, Antonelli marcó 1:44.840m, pero Norris lo superó por 39 milésimas, generando una inesperada batalla entre Mercedes y McLaren en la sesión de este sábado.

Pero tras una bandera roja que salió a seis minutos de concluir porque Oscar Piastri dejó grava en la Curva 14, Antonelli impuso un tiempo definitivo de 1:44.361m, suficiente para asegurar su sexta ‘pole position’ de la temporada.

Norris tuvo un despiste en el segundo sector, por lo que se conformó con el tercer sitio y le abrió paso a Max Verstappen, quien tuvo apoyo aerodinámico por parte de su coequipero Hadjar para calificar segundo, tres décimas detrás de Antonelli.

Norris penalizará diez lugares por cambio en un componente en su unidad de potencia, por lo que saldrá provisionalmente en el lugar 13. Esto le permitirá a George Russell y a Charles Leclerc conformar la segunda fila de salida.

Detrás estarán Lewis Hamilton, quien se recuperó de un accidente en la práctica sabatina, Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Hadjar, quienes completaron la lista de diez participantes en la Q3.

Liam Lawson, quien terminó 38 milésimas por debajo del corte en la Q2, también avanzará un lugar por la sanción a Norris, junto con Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El alemán Nico Hulkenberg sufrió un problema técnico en su Audo al terminar la Q2, quedando estacionado en la curva Pouhon, aunque terminó en el sitio 14, seguido de Carlos Sainz y Oliver Bearman.

¿En qué lugar calificó ‘Checo’ Pérez en Bélgica?

Sergio ‘Checo’ Pérez abrió su participación en la Q1 registrando un tiempo de 1:49.307m, ayudándose de la succión aerodinámica que le proporcionó su coequipero Valtteri Bottas. Dicho tiempo lo dejó provisionalmente en el puesto 19, ocho décimas por debajo del corte.

Si bien el mexicano mejoró a 1:47.971m en su segunda salida a pista, el déficit ante el lugar 16 se mantuvo relativamente igual, además de que Bottas lo desplazó a la posicion 20, luego de superarlo por 48 milésimas.

Pero gracias a que Hadjar pasará al final de la parrilla por cambiar múltiples componentes de su unidad de potencia, Pérez avanzará provisionalmente al sitio 19.

En la sesión, quedó más de dos segundos delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, este último también uniéndose a la lista de penalizados por reemplazar componentes de su motor.

Por delante de la dupla de Cadillac acabaron Alex Albon y Esteban Ocon, completando la lista de eliminados de la Q1.

¿A qué hora será el Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1?

La décima fecha del Mundial 2026 comenzará a las 7:00 hrs (Tiempo del Centro de México) y se verá por Sky Sports y F1TV. Antonelli supera por 25 puntos a Russell y por 32 a Hamilton.