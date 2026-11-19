La Fórmula 1 anunció una alianza oficial con la empresa de monitoreo biométrico WHOOP para integrar en sus transmisiones televisivas y redes sociales datos fisiológicos de los pilotos en tiempo real, comenzando por su frecuencia cardíaca durante momentos clave de un Gran Premio.

Estas pulseras especializadas miden métricas como ritmo cardíaco, la variabilidad de la frecuencia, la calidad del sueño y el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx). El objetivo de la categoría es mostrar a los aficionados el verdadero desgaste físico que exige conducir un monoplaza al límite, aunque la participación requiere el consentimiento individual de cada competidor.

Mientras la categoría define qué datos saldrán al aire de cara a 2027, Ferrari ya llevaba la delantera. La escudería de Maranello firmó su propio acuerdo con la marca a principios de este año, por lo que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton ya utilizan estas pulseras habitualmente.

No tengo nada que ocultar en particular. Llevo bastante tiempo usando el dispositivo para hacer un seguimiento de mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche", reconoció Leclerc.

¿Por qué Max Verstappen se niega a usar el dispositivo biométrico?

En contraste total con el piloto monegasco, Max Verstappen dejó claro que no formará parte del acuerdo ni permitirá que su información médica sea exhibida en televisión, esto al señalar que podría ser una invasión a su privacidad.

"No estaré involucrado. No uso ningún dispositivo para mi entrenamiento; no uso nada porque, en primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé perfectamente cuándo estoy cansado", sentenció el cuatro veces campeón del mundo ante medios en Las Vegas.

Para el neerlandés de Red Bull, el rechazo responde tanto a sus hábitos personales como a la protección de su intimidad: "La gente no necesita saber mi ritmo cardíaco. Yo tampoco quiero saber mi ritmo cardíaco”.