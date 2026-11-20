La Jornada 17 entra en su momento cumbre. Tras su victoria ante Atlante de este viernes, Xolos ha dado un paso firme para jugar la Liguilla del Apertura 2026. Sin embargo, aún no tiene garantizado su lugar en dicha fase. Incluso, los juegos de este sábado definirán ya a los ocho que estarán en la Fase Final, en la cual aún hay tres cupos y seis equipos con posibilidades matemáticas.

¿Quiénes son los equipos que aún pelean lugar en Liguilla?

Tras vencer a los Potros, Tijuana se colocó en sexto lugar con 25 puntos, empatado con Santos y seguido de Rayados con 24 unidades; estos últimos tres completan el Top 8 de la Tabla General. Posteriormente están León con 23 unidades, Pachuca con 22 y Pumas 21, todos estos con posibilidades matemáticas de salir de puestos de Liguilla o de meterse en la última fecha.

¿Qué necesita cada equipo para jugar la Liguilla del Apertura 2026?

Xolos, en sexto lugar, aún no está calificado. Para matemáticamente estar en Liguilla necesitan que Rayados no le gane a Pumas o que Pachuca no derrote a Toluca. Si se da alguna de estas dos opciones, Tijuana estará dentro de los ocho invitados a la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano.

Posteriormente se encuentra Santos, que ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos. Esta racha positiva les permite estar en séptimo lugar con 25 unidades, para así depender de ellos mismos en busca de su boleto a la Liguilla. Para conseguir esto, los de la Comarca solamente tienen que empatar o ganar en su duelo ante León, el cual afrontarán como locales.

Después está Rayados en octavo lugar con 24 puntos. Para amarrar su lugar en la Fase Final, los regiomontanos tienen que ganar ante Pumas. Si empatan, tendrían que esperar a que León y Pachuca no ganen, para así estar dentro del Top 8; si gana alguno de estos y Monterrey no consigue los tres puntos, estarían eliminados del Apertura 2026.

Aunque León está fuera de puestos de Liguilla, aún dependen de ellos mismos para estar en la Fase Final. Para La Fiera es simple: si vencen a Santos llegarían a 26 puntos y superarían a los de la Comarca, por lo que ellos se pondrían hasta en sexto lugar y nadie los sacaría de los primeros ocho lugares de la Tabla General.

El León está obligado a sumar para que tenga un lugar en la Liguilla Mexsport

En décimo lugar está Pachuca con 22 unidades y con posibilidades matemáticas de jugar Liguilla. Para esto, los Tuzos únicamente necesitan vencer a Toluca. Si esto pasa, su diferencia de goles de +9 los beneficiaría, ya que empatarían en Xolos en puntos, pero ese diferencial en los tantos jugaría en favor de los de la Bella Airosa.

Y por último está Pumas, con 21 unidades, en la 11va posición y con diferencia de goles de -2. Para poder estar en Liguilla, Universidad Nacional tiene que esperar a que León y Pachuca pierdan. En caso de que se den estos dos resultados, también tendrían que ganarle a Rayados por una diferencia de tres goles para así poder clasificarse como octavo lugar.