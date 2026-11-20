Gilberto Mora volvió a ser la figura de Xolos para concretar el triunfo de Tijuana ante Atlante y mantener vivas las esperanzas de los fronterizos de cara a un eventual boleto a la Liguilla en el Apertura 2026 de la Liga MX; habla de su futuro inmediato.

Una vez finalizado el compromiso en la cancha del Estadio Caliente, Gilberto Mora hizo hincapié en la cantidad de ocasiones que no lograron concretar ante el arco defendido por Óscar Jiménez, mismo al que logró vencer desde los 11 pasos:

“Agradecido con mis compañeros, jugamos un gran partido, tuvimos muchas oportunidades para anotar”.

Gilberto Mora anota su sexto gol en el Apertura 2026 de la Liga MX y da vida a Xolos en la Jornada 17 de cara a la Liguilla. Mexsport

Cuestionado sobre lo que sucederá posteriormente en su carrera, el 10 de los fronterizos dejó de lado todos los nombres de equipos que suenan tanto adentro como afuera de su entorno, enfocándose en los resultados de este sábado 21 de noviembre, donde se definirá si avanzan o no a la Liguilla:

Estoy enfocado en mi casa, en la Liguilla, a esperar mañana los partidos, los resultados que ojalá se den para estar en una Liguilla más y el futuro se lo dejo a Dios, así que hay que esperar”.

Resalta su estadía y duelo ante Jamaica

Por su parte, siendo fundamental en los últimos compromisos de la Selección Mexicana, donde suma 2 de los últimos 4 goles desde que Rafa Márquez asumió como Director Técnico, Mora aseguró que la experiencia de haber jugado ante los Reggae Boyz en calidad de visitante le deja una experiencia distinta a la vivida desde su debut con el combinado nacional mayor:

“Cada que voy es una experiencia nueva, me quedo con lo que te deja ir a Jamaica que nunca había ido, cambia mucho jugar de visitante, con ese futbol que hay allá y contento de volver a estar allá”.

Héctor Herrera vislumbra un buen futuro para Gilberto Mora en la Selección Mexicana Mexsport

BFG