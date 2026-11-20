FC Juárez y Atlas protagonizaron un cierre de partido con dos goles en el tiempo agregado que definieron el 3-3 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, durante la última jornada del Apertura 2026. Los Bravos evitaron la derrota ante su afición con un penal convertido por José Luis “Puma” Rodríguez en la última jugada.

El encuentro llegó igualado a dos tantos al finalizar los 90 minutos reglamentarios. Elías Montiel apareció al minuto 94 con un disparo desde fuera del área que venció a Sebastián Jurado y puso lo que parecía una victoria "a lo Atlas".

El gol parecía sentenciar el partido, pero FC Juárez todavía tuvo una oportunidad para evitar la derrota. En una de las últimas acciones, Juan José Sánchez Purata cometió una mano dentro del área y el árbitro señaló penal a favor de los fronterizos.

Puma Rodríguez asumió la responsabilidad desde los once pasos. El atacante ejecutó un disparo potente al centro de la portería, mientras Camilo Vargas se vencía hacia un costado. El balón terminó en las redes para establecer el 3-3 definitivo, justo antes de que el silbante señalara el final del encuentro.

Atlas y Juárez intercambiaron goles en la frontera

La primera anotación fue para el conjunto rojinegro. Después de un tiro de esquina, Víctor Ríos superó a la defensa local y conectó un remate de cabeza para adelantar a los visitantes.

Juárez encontró el empate por la misma vía. Guilherme Castilho envió un centro desde el córner y Óscar Estupiñán ganó por arriba a los defensores de Atlas para marcar el 1-1. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso.

La igualdad se mantuvo durante la primera parte del complemento, hasta que Luca Martínez Dupuy apareció dentro del área para rematar un servicio de Castilho. El mediocampista había ejecutado un tiro libre desde una posición cercana al córner izquierdo y encontró al delantero para darle la ventaja a los locales.

Atlas volvió a empatar mediante otro tiro de esquina. Esta vez fue Sánchez Purata quien conectó de cabeza y sorprendió a Jurado para establecer el 2-2 que se mantuvo hasta los minutos finales.

Atlas queda cuarto y a la espera de otros resultados

El empate dejó al Atlas en el cuarto lugar de la clasificación al cierre de los partidos del viernes, aunque todavía podía caer hasta la sexta posición dependiendo de los resultados de la jornada. Una victoria de Toluca sobre Pachuca y un triunfo de Santos sobre León provocarían ese movimiento.

Para FC Juárez, el resultado significó cerrar un Apertura 2026 complicado. Los Bravos terminaron en el último lugar con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates, además de registrar 37 goles recibidos, la peor cifra defensiva del campeonato.

El equipo fronterizo también terminó como la peor ofensiva, con 16 anotaciones, misma cantidad que Atlante.