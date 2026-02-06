Keylor Navas estaría viviendo sus últimos partidos con Pumas

En su segundo torneo vistiendo la playera de Pumas, Keylor Navas estaría considerando terminar su contrato y no brindar la oportunidad a los universitarios de renovar su vínculo, jugando sus últimos partidos con los del Pedregal en el Clausura 2026 de Liga MX y Concachampions.

Fue el 24 de julio de 2025 cuando el portero costarricense fue anunciado como nuevo futbolista de Pumas, viviendo sus primeros minutos en el futbol mexicano apenas un día más tarde, cuando los capitalinos derrotaron 0-2 a Querétaro en la cancha del Estadio de La Corregidora.

A partir de dicho instante, Keylor Navas se convirtió en titular y capitán del conjunto auriazul, convirtiéndose en líder de manera inmediata y siendo el referente dentro del terreno de juego, sin embargo, los resultados no han acompañado a los dirigidos por Efraín Juárez, ni a nivel local ni en el plano internacional.

Desde su debut con Pumas, y hasta antes de visitar al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, Keylor Navas ha disputado un total de 20 partidos en la Liga MX, aunque solamente uno de ellos fue en la Fase Final del campeonato mexicano, durante la fase de Play-in.

Estos son los números de Keylor Navas desde su debut con Pumas en la Liga MX:

- Partidos de Pumas desde su debut: 20.

- Partidos de Keylor Navas: 20, todos como titular.

- Goles recibidos: 24, 3 en Liguilla (Play-in).

- Contrato vigente hasta: 30 de junio de 2026.

El 24 de julio de 2025, Keylor Navas fue anunciado como portero de Pumas. Mexsport

Razón por la que no revonaría con Pumas

Pese al buen inicio de Pumas en el Clausura 2026, donde arrancaron la Jornada 5 en el 4° lugar de la tabla general, la goleada recibida ante San Diego FC (4-1) que los deja prácticamente eliminados de la Concachampions 2026, sería un argumento contundente para que el arquero costarricense no tenga la intención de seguir protegiendo la portería universitaria.

Además, el verano para 2026 podría ser un tanto turbio para Keylor Navas de acuerdo a lo que tenía considerado hace unos meses atrás, ya que Costa Rica (entonces dirigida por Miguel Herrera) quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

El futuro luce incierto para el cancerbero de 39 años, por lo que las siguientes semanas serían fundamentales para determinar qué es lo que sucederá a partir del siguiente semestre; Pumas busca terminar una racha de 15 años sin levantar el título de Liga MX.

Keylor Navas no disputará el Mundial 2026 debido a la eliminación de Costa Rica. Mexsport

