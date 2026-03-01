Kevin Berlín y Randal Willars logran medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados 

La jornada del domingo ha sido de éxitos para México en la Copa del Mundo de Clavados celebrada en Montreal, Canadá. En una exhibición de temple y sincronía, la dupla conformada por Kevin Berlín y Randal Willars conquistó la medalla de plata en la plataforma de 10 metros sincronizados para la cuarta presea de la delegación mexicana en la competencia.

La dupla de Berlín y Willars logró un puntaje final de 400.41 unidades, los atletas aztecas aseguraron el segundo peldaño del podio en una de las definiciones más cerradas de la justa.

El camino hacia la presea estuvo marcado por la constancia. Tras las primeras dos rondas obligatorias, la pareja mexicana se mantuvo empatada en el cuarto puesto general con un acumulado de 98.40 puntos. La remontada comenzó en el tercer salto, donde una calificación de 75.48 los impulsó a la tercera plaza. En la cuarta ronda, Berlín y Willars escalaron al segundo lugar general tras recibir 75.60 unidades, consolidándose como serios aspirantes al podio.

La racha de ascenso se cortó en la quinta ejecución cuando los calificaron con notas de 5.5 en un salto crítico que los mandó al tercer puesto con 319.41 puntos totales.

En el último salto la dupla mexicana logró su mejor ejecución de la tarde evaluada en 81.00 unidades para superar por solo 1.29 puntos a los británicos Bet Cutmore y Euan McCabe, quienes se quedaron con el bronce (399.12). El oro fue para la pareja china integrada por Renjie Zhao y Zhihao Yang, con 469.23 puntos.

Berlín y Willars inician con éxito su proceso hacia Los Ángeles 2028 donde el objetivo del 2026 es lograr el éxito en los próximos Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, estableciéndose como la pareja de plataforma que aspira a llegar al cierre de este nuevo ciclo olímpico peleando la presea en California.