Las combinaciones del Al-Nassr y Cristiano Ronaldo para ser campeones; horario y dónde verlo

El fútbol de Arabia Saudita llega a su momento decisivo con el partido que podría definir al campeón de la temporada 2025-2026 y, con la primera oportunidad del portugués Cristiano Ronaldo de obtener un cetro en el Al-Nassr.

Este martes 12 de mayo, el Al Awwal Park será el escenario de la batalla definitiva por el campeoato. Tras una exhibición ofensiva ante el Al-Shabab (4-2), donde João Félix se lució con un triplete y CR7 anotó su gol número 971 como profesional, el equipo llega con todas las cartas a su favor en la recta final del torneo.

Cristiano no solo busca el trofeo; está en una misión personal hacia los 1,000 goles y ya hizo historia al marcarle a todos los equipos de la liga en una sola campaña. Sin embargo deberán superar al invicto Al-Hilal de Karim Benzema y Rúben Neves.

Escenarios por el título: ¿Qué pasa si gana, empata o pierde el Al-Nassr?

El liderato del Al-Nasser con 82 puntos les da una ventaja estratégica, pero el Al-Hilal, con 77 unidades y un partido pendiente, no ha bajado los brazos. Aquí los panoramas:

Si Al-Nassr gana: Al llegar a 85 puntos , Cristiano y compañía se convertirían en campeones matemáticos. Aunque al Al-Hilal le queden juegos por disputar, no habría forma matemática de que los alcanzaran.

Si Al-Nassr empata: Mantendrían la distancia de 5 puntos, pero el Al-Hilal tendría la oportunidad de recortar la brecha a solo 2 puntos si ganan su partido pendiente, lo que obligaría al Al-Nassr a no fallar en la última jornada.

Si Al-Nassr pierde: El liderato entraría en zona de máximo riesgo, ya que el Al-Hilal se pondría a solo dos unidades de distancia y, con su juego extra por jugar, tendría el camino libre para arrebatarle el trofeo a Cristiano en el cierre del torneo.

Horario y dónde ver el Clásico Árabe en México

El partido entre los dos contendientes por la corona del futbol árabe se podrá seguir de la siguiente forma en México: