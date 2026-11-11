¿Karim López jugará en México? Memphis Hustle visita a Capitanes en diciembre

La afición mexicana podría tener la oportunidad de ver a Karim López en la Ciudad de México. El Memphis Hustle, filial de los Memphis Grizzlies en la NBA G League, tiene programados dos partidos frente a Capitanes en la Arena Ciudad de México a mediados de diciembre. Si continúa asignado al equipo y está disponible, podría jugar en la capital.

La posibilidad cobra fuerza después de su estreno con el Hustle. López fue enviado a la G League para sumar minutos, luego de tener participación limitada con los Grizzlies al inicio de la temporada 2026-27. La asignación no significa que haya salido del proyecto de Memphis: la franquicia puede convocarlo al primer equipo. Por eso, su presencia en diciembre todavía no está garantizada.

Karim López rozó el doble-doble en su debut con Memphis Hustle

El mexicano tuvo una presentación destacada el martes 10 de noviembre frente a Osceola Magic. Como titular, disputó 31 minutos y terminó con 16 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos, cifras con las que quedó cerca del doble-doble.

López tuvo mayor participación ofensiva que en sus primeras apariciones con los Grizzlies. Convirtió dos triples en seis intentos y protagonizó una clavada a mano cambiada que levantó al público del Landers Center. Su actuación no evitó la derrota del Memphis Hustle por 101-98.

El estreno representa una oportunidad para el jugador de 19 años, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2026. La G League le permite asumir responsabilidades y desarrollarse mientras busca nuevas oportunidades con el equipo principal.

¿Cuándo jugará Memphis Hustle contra Capitanes en México?

El calendario contempla dos encuentros entre Memphis Hustle y Capitanes en la Arena Ciudad de México: el lunes 14 y el martes 15 de diciembre de 2026. Ambos forman parte de la temporada regular de la NBA G League y enfrentarán al equipo filial de los Grizzlies con el conjunto capitalino en una serie de dos noches.

La posible presencia de Karim convierte la visita en una cita atractiva para los aficionados mexicanos, que podrían seguir de cerca a uno de los prospectos nacionales con mayor proyección. Sin embargo, dependerá de que Memphis lo mantenga en la G League y no lo reincorpore antes a la plantilla NBA. Hasta que el club confirme su disponibilidad, su participación debe considerarse una posibilidad, no un hecho.

López buscará aprovechar sus minutos con el Hustle. Si conserva ese espacio en la rotación, diciembre podría ofrecerle un reencuentro con la afición de su país.