Otra calamidad para el Utah Jazz; Markkanen sufre dos fracturas en la mano y estará fuera un mes

Los Utah Jazz recibieron otro golpe en una temporada que comienza a convertirse en una pesadilla por las lesiones. Lauri Markkanen sufrió dos fracturas sin desplazamiento en la mano derecha durante el encuentro contra los Dallas Mavericks del pasado 6 de noviembre y estará fuera de actividad durante al menos cuatro semanas, periodo en el que será reevaluado por el cuerpo médico de la franquicia.

La organización confirmó el diagnóstico este miércoles 11 de noviembre, después de que los estudios de imagen realizados en Salt Lake City detectaran las lesiones que no habían sido identificadas en las radiografías iniciales. El finlandés, de 29 años, había sufrido previamente un esguince en la muñeca derecha, pero las nuevas fracturas corresponden a una lesión diferente, aunque en la misma mano.

La ausencia de Markkanen representa un problema importante para el entrenador Will Hardy, quien pierde a uno de sus principales referentes ofensivos. En ocho partidos disputados durante la temporada 2026-27, el alero promediaba 18 puntos, 6.8 rebotes y dos asistencias.

Utah Jazz acumula bajas importantes en su quinteta titular

La lesión de Markkanen se suma a los problemas físicos de otros integrantes del plantel. Jaren Jackson Jr. sufrió una rotura del ligamento colateral medial de la rodilla derecha a finales de octubre y su recuperación está proyectada entre seis y ocho semanas.

Por su parte, el pívot Jusuf Nurkić continúa fuera por una lesión en el pie derecho y tiene pendiente una nueva evaluación médica. Sin embargo, Utah no ha confirmado que se perderá toda la temporada.

La situación de Keyonte George también requiere atención: el guardia presentó un esguince de tobillo y se perdió el encuentro contra Miami, aunque su condición no representa una baja de larga duración confirmada.

Con este panorama, el novato Darryn Peterson, seleccionado con el segundo puesto del Draft de 2026, tendrá una oportunidad para asumir mayores responsabilidades dentro de la rotación.

La crisis de Utah amenaza con comprometer su temporada

Los Jazz tienen marca de 1-10 y atraviesan una racha de nueve derrotas consecutivas, números que los colocan entre los peores equipos de la NBA en este comienzo de campaña. La derrota ante Miami por 115-109 fue otro reflejo de las dificultades que enfrenta el conjunto para encontrar regularidad.

La acumulación de ausencias también limita las posibilidades de consolidar una rotación estable. Sin Markkanen y Jackson Jr., Utah deberá apoyarse en el desarrollo de sus jóvenes talentos, especialmente Peterson y Ace Bailey, para intentar competir mientras recupera a sus jugadores lesionados.

La franquicia tendrá que afrontar las próximas semanas sin una de sus principales figuras y esperar que la evaluación médica de Markkanen permita establecer un horizonte más claro para su regreso. Por ahora, el objetivo inmediato es evitar que la crisis de lesiones termine por comprometer definitivamente el proyecto deportivo de la temporada.