¡Orgullo tricolor! El emotivo detalle de México que Karim López usó en el Draft de la NBA

La de hoy es la noche más importante en la vida deportiva de Karim López. El joven que a los 14 años tomó sus cosas para labrarse un camino como basquetbolista en Europa, ahora está en Nueva York, a la espera de que el comisionado Adam Silver diga su nombre durante la primera ronda del Draft de la NBA que se realizará en Nueva York.

Karim López llegó al Barclays Center en Brooklyn enfundado en un saco que lo trae de vuelta a sus raíces, pues en el forro interior tiene detalles de México, como iglesias, tacos, cruces, y otros detalles que le recuerdan su origen y donde comenzó a cultivar el sueño de un día llegar a la NBA.

Lo que traigo adentro (en el forro del saco) representa a México, tú sabes... A Dios, a mi familia, todas esas cosas".

Karim López aspira a una posición histórica en el Draft

El delantero sonorense de 19 años llevó su desarrollo físico hasta los 2.06 metros. Pero los años que el hijo de Jesús “Chino” López -exjugador que tuvo 13 años de profesional en México- tuvo de formación en las categorías infantiles del Joventut Badalona fueron los que marcaron su camino totalmente inmerso en el baloncesto. A los 16 años debutó en la exigente ABC de España y dio muestras de su potencial.

Karim López aspira a ser uno de los primeros 15 elegidos en el Draft de la NBA para establecer un nuevo hito en el basquetbol mexicano, que tiene en Eduardo Nájera a su único elegido en un Draft, pero el de Meoqui fue seleccionado en la posición 38 de la segunda ronda del reclutamiento del año 2000 por los Rockets y poco después mandado a los Mavericks.

Para que el joven sonorense tuviera el privilegio de ser uno de los principales prospectos para el draft de este martes 23 de junio, optó por el camino de convertirse en profesional y mostrar su potencial en la liga Australiana con los New Zealand Breakers como parte del programa de desarrollo de talentos llamado Next Stars, que da ha dado talento a la NBA como LaMelo Ball.

¿Cuántos mexicanos de nacimiento han jugado en la NBA?

Con la historia llamando a su puerta, Karim López está en camino a convertirse en el quinto mexicano de nacimiento en jugar en la NBA, uniéndose a Horacio Llamas (1997), Eduardo Nájera (2000), Gustavo Ayón (2011) y Jorge Gutiérrez (2014) como el quinto de los tricolores que llega a la liga más importante del mundo de basquetbol.