Raúl Asencio sufre contractura cervical tras partido de Champions

Después de un par de días y tras los exámenes médicos que le realizó el Real Madrid, se confirmó que Raúl Asencio sufre una contractura cervical, luego de su aparatosa caída que sufrió durante la victoria del Real Madrid sobre el Benfica, que le valió su pase a los Octavos de final de la Champions League.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid, fue diagnosticada una contractura cervical. Pendiente de evolución”, indicó el comunicado que publicó el cuadro blanco.

Eduardo Camavinga y Asencio fueron a disputar un balón dividido AFP

Al minuto 71 del partido en el Estadio Santiago Bernabéu, un balón dividido lo fueron a disputar Eduardo Camavinga y Asencio, quien cayó bruscamente al césped. El jugador recibió atención médica por varios minutos y fue retirado de la cancha en camilla y con un collarín en el cuello.

El número ‘17’ en los dorsales fue evacuado a un hospital de la capital, donde estuvo en observación para después dado de alta.

Raúl Asencio abandonó la cancha en camilla AFP

La lesión de Raúl Asencio se suma a las de Dean Huijsen y la ausencia del brasileño Eder Militao.

El técnico Álvaro Arbeloa sólo cuenta con los centrales Antonio Rüdiger y David Alaba para su compromiso contra el Getafe del próximo lunes.