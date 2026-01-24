Kai Rooney debuta en Old Trafford y revive el legado con el Manchester United

El extremo de 16 años ingresó de cambio en el triunfo del Manchester United Sub-18 por 2-1 en tiempo extra ante el Derby County, resultado que permitió a los Red Devils avanzar a los cuartos de final de uno de los torneos juveniles más prestigiosos del futbol inglés. Kai entró al terreno de juego al minuto 99, cuando el marcador seguía sin goles y el desenlace aún estaba abierto.

Ya con Rooney Jr. en la cancha, el United encontró el camino al triunfo gracias a las anotaciones de Luca Crolla y Chido Obi, que resolvieron el encuentro en la prórroga. El equipo es dirigido por Darren Fletcher, excompañero de Wayne Rooney durante su etapa como jugador en el club, lo que añadió un componente generacional a la escena.

Desde el palco de directivos, Wayne Rooney observó atentamente el debut de su hijo, acompañado por su esposa Coleen Rooney. También estuvieron presentes figuras del cuerpo técnico del primer equipo, incluido el entrenador Michael Carrick, otro viejo socio de Wayne en el mediocampo del United. La imagen fue tan simbólica como emotiva: el ídolo viendo el primer gran paso de su heredero en el mismo estadio donde construyó su leyenda.

Aunque Kai ya había marcado recientemente en un partido de la Copa de la Liga Sub-18, aquel encuentro se disputó en las instalaciones de entrenamiento de Carrington, por lo que este debut en Old Trafford representó su primera experiencia competitiva en el “Teatro de los Sueños”.

Kai Rooney se incorporó a la academia del Manchester United en 2020, a los 11 años, tres temporadas después de que su padre cerrara una etapa histórica de 13 campañas en el club. Durante ese periodo, Wayne conquistó todos los títulos importantes a nivel de clubes y superó a Sir Bobby Charlton como máximo goleador histórico del United, con 253 goles en 559 partidos.

Horas antes del partido, Kai ya había dejado una pista de lo que estaba por venir al publicar en Instagram una fotografía junto a su padre, tomada años atrás sobre el césped de Old Trafford. Una imagen que, con el debut consumado, dejó de ser un recuerdo para convertirse en prólogo.