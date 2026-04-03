Embajada de México responde por detención de periodistas en Sudáfrica

La historia dejó de ser privada cuando apareció en redes. El caso del reportero Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García se convirtió en un tema público después de varios días de silencio. La presión creció desde el gremio, se amplificó en plataformas digitales y terminó por provocar una respuesta oficial.

Ambos se encontraban en Sudáfrica realizando una cobertura previa al rival de México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La detención ocurrió en su habitación el 19 de marzo.

La cobertura de la próxima inauguración mundialista en Sudáfrica se transformó en una pesadilla legal para Ibáñez y García, quienes viajaron al hemisferio sur para documentar el entorno del primer rival de México en 2026. El caso, que permanecía en los pasillos de la discreción diplomática, estalló en la opinión pública mexicana tras la presión ejercida por voces de peso en el periodismo deportivo, quienes denunciaron un abandono institucional por parte de la Cancillería.

Postura mexicana en Sudáfrica

Ante el vendaval de críticas encabezado por David Faitelson, quien calificó de "verdadera vergüenza" la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en Sudáfrica utilizó sus redes sociales para dar a conocer un comunicado. La representación diplomática asegura haber intervenido desde el pasado 19 de marzo, fecha en que se ejecutó la detención de los comunicadores. De acuerdo con el documento, el personal consular estableció contacto con las autoridades locales para verificar los cargos imputados y garantizar que ambos contaran con representación legal en un proceso que ha mantenido en vilo a sus familias en México.

La narrativa de la embajada sostiene que el acompañamiento ha sido integral y constante, desmintiendo las acusaciones de indiferencia y ausencia diplomática que circularon con fuerza en redes sociales. El reporte indica que, gracias a estas gestiones, tanto el periodista como el camarógrafo obtuvieron la libertad condicional el 25 de marzo. No obstante, el proceso jurídico continúa abierto bajo las leyes sudafricanas, lo que impide por ahora su retorno inmediato a territorio nacional y mantiene el monitoreo sobre el respeto al debido proceso.

“Se informa que desde el 19 de marzo se ha brindado asistencia y protección consular a dos personas mexicanas detenidas por autoridades sudafricanas. Desde que se tuvo conocimiento del caso, personal de la representación diplomática entró en contacto con autoridades locales para verificar los cargos que se les imputan, asegurar el acceso a representación legal y entablar comunicación con los connacionales”, se lee en el documento.

A pesar de las aclaraciones oficiales, el malestar en el gremio periodístico no ha amainado. Comentaristas como Mauricio Ymay y Carlos Aguilar se sumaron al reclamo de Faitelson, cuestionando la contundencia de la presión institucional frente a un caso donde la libertad de prensa y la seguridad de los connacionales parecen haber quedado atrapadas en la burocracia de los tratados internacionales. La Dirección General de Protección Consular afirma mantener una línea abierta con los familiares para informar sobre cada movimiento legal, mientras el gremio espera que la odisea de Ibáñez y García termine antes de que el balón ruede en el verano mundialista.